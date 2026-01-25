Cruz Azul le ofrecía 3 millones de dólares, pero Miguel Borja ganará esta fortuna en Emiratos Árabes

Miguel Ángel Borja no será refuerzo de Cruz Azul para este Clausura 2026 y ya fue oficializado como nuevo fichaje del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos . En redes sociales, el experimentado delantero colombiano explicó que la imposibilidad de liberar un cupo de jugador extranjero por parte del club cementero no permitió su llegada a México. Si bien es cierto que La Máquina le ofrecía un salario de 3 millones de dólares anuales, la oferta de Medio Oriente fue aún mayor.

El ex River Plate priorizó su estabilidad económica antes que lo deportivo y firmó contrato con el equipo que milita en la UAE Pro League y cuyos detalles del acuerdo aún no se conocen. Sin embargo, distintos reportes aseguran que Borja recibió una oferta de 4 millones de dólares al año para firmar por el Al Wasl, la cual fue imposible de rechazar, no solo por el dinero, sino también por la necesidad de jugar de forma profesional.

Al Wasl le pagaría 4 millones de dólares anuales a Borja|Crédito: @AlWaslSC / X

Además, mencionan que Borja recibió una prima por fichaje, del cual el monto es desconocido. Lo cierto es que el ‘Colibrí’ busca estabilidad económica en los últimos años de su carrera, pues nunca ha jugado en Europa, a excepción del AS Livorno de la Segunda División de Italia (entre 2013 y 2014). Esta decisión podría poner en riesgo su participación con Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué pasó exactamente entre Miguel Borja y Cruz Azul?

Luego de quedar libre de River en diciembre de 2025, se dio a conocer que Borja tenía su contrato arreglado con Cruz Azul, a pesar de tener ofertas del futbol colombiano y de Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, la oficialización de su fichaje por parte de La Máquina se hizo esperar más de lo pensado.

El colombiano esperó un mes para que Cruz Azul le ofreciera el contrato y sea presentado ante los aficionados, donde incluso conoció y entrenó junto a sus ‘compañeros’. No obstante, el club se vio envuelto en un problema: no contaba con el cupo de jugador extranjero necesario para registrar a Borja, debido al regreso de Camilo Cándido, defensor uruguayo.

Este pasado 22 de enero, finalmente el jugador desistió de su fichaje por La Máquina tras una larga espera y, ante la posibilidad de jugar en Medio Oriente, no dudó a la hora de aceptar la propuesta del Al Wasl, que tenía todo listo para concretar su llegada.

El despido de Borja de Cruz Azul en redes sociales

En su cuenta de Instagram, el ‘Colibrí’ decidió dedicarle unas palabras a Cruz Azul tras su cambio de decisión: "Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar".

Y luego finalizó: "Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar".