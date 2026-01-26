El delantero que la está rompiendo en Europa y llegaría a Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul vive momentos de incertidumbre tras el fichaje caído del colombiano Miguel Borja, que llegó desde el 28 de diciembre del 2025 a la ciudad de México pero como fueron pasando los días, el fichaje se fue complicando hasta el punto que el delantero dejó México para jugar en el Medio Oriente.

En la Noria buscan un refuerzo para este Clausura 2026 pero si se le llega a complicar la búsqueda en verano podrían tener una opción muy interesante con un delantero que les pertenece y podría regresar después de una buena temporada en Europa.

¿Vuelve a la Máquina?

El futbolista griego Giorgos Giakoumakis ha encontrado un nuevo hogar en el PAOK de Grecia, y su rendimiento ha sido nada menos que espectacular. Después de una etapa irregular en Cruz Azul, Giakoumakis regresó a Grecia en agosto de 2025, uniéndose al PAOK en calidad de préstamo con opción a compra.

Giakoumakis ha jugado 24 partidos con el PAOK en todas las competiciones, marcando 11 goles y asistiendo en una anotación más. Su velocidad, habilidad técnica y olfato goleador han impresionado a los aficionados y a los técnicos del equipo. En la Europa League, Giakoumakis ha sido una de las figuras destacadas del PAOK, marcando goles importantes y demostrando su capacidad para jugar en el más alto nivel.

La adaptación de Giakoumakis al PAOK ha sido rápida y efectiva, y su rendimiento ha generado confianza en la directiva del club. El PAOK está considerando hacer válida la opción de compra por Giakoumakis, que podría ascender a 5 millones de euros. Sin embargo, Cruz Azul podría buscar ofertas más altas de otros clubes interesados en el jugador.

Estadísticas de Giorgos Giakoumakis

- Partidos jugados: 24

- Goles: 11

- Asistencias: 1

- Promedio goleador: 1 gol cada 128 minutos

