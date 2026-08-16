Cruz Azul y las dos ALINEACIONES de lujo que ha probado en el Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul se ha consolidado como uno de los principales candidatos al título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y esto deriva, en gran medida, de la forma en cómo Joel Huiqui ha consolidado un plantel que funciona sin importar el esquema inicial que presente.

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Bajo este contexto, vale decir que el entrenador mexicano ha logrado trascender con dos alineaciones, mismas que han sido las que más ha utilizado a lo largo de los meses en los que ha estado como entrenador de Cruz Azul, por lo que aquí conocerás más detalles al respecto de sus respectivos XI’s.

¿Cuáles son las alineaciones más utilizadas por el Cruz Azul de Huiqui?

Joel Huiqui apostó por seguir la línea de elementos como Nicolás Larcamón y Vicente Sánchez en donde mantiene una línea de tres al fondo, con dos carrileros con mucha llegada, cuatro elementos en el centro del campo y un centro delantero, el cual suele ser el Toro Fernández.

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Sin embargo, también es una realidad que, en los últimos cotejos, el timonel mexicano también ha apostado por una línea de 4 al fondo en donde Willer Ditta y Gonzalo Piovi con los centrales para dar paso a Jeremy Márquez y Omar Campos en los costados, mientras que en el eje de ataque suelen aparecer dos delanteros nominales.

Eso sí, un hecho a destacar es que, hasta el momento, Joel Huiqui no ha mostrado demasiados cambios respecto a su XI inicial en cuanto a nombres se refiere, por lo que se espera que las modificaciones empiecen con el paso de los partidos para dar descanso a sus principales estrellas.

¿Cuál es el valor de plantilla de Cruz Azul?

En estos momentos, Cruz Azul ostenta el cuarto lugar como el equipo con la plantilla más alta del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX solo por detrás de Chivas, América y Toluca. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, el cuadro celeste tiene un valor de 88.73 millones de euros.

