¿Cruz Azul iría por otro portero en invierno tras la lesión de Kevín Mier?

En la Máquina de Cruz Azul ya asimilaron la oportunidad que dejaron ir para ser líderes del torneo Apertura 2025 después de la derrota frente a Pumas en la última jornada de la fase regular del futbol mexicano. Por otro lado el guardameta Kevín Mier ya fue operado de la fractura de tibia que sufrió durante el cotejo ante los universitarios y hasta aprovechó antes de entrar a quirófano y le mandó un mensaje de buenas vibras al equipo femenil en su partido de semifinales en contra de Tigres.

Kevín Mier estará fuera de las canchas aproximadamente seis meses por lo que la duda de ir por otro guardameta para la siguiente campaña es inminente; sin embargo, en la Noria ya tienen una respuesta.

Por ahora, Gudiño al arco de la Máquina

En Cruz Azul tienen claro que lo que resta del 2025 jugando el Apertura 2025 y la Copa Intercontinental en diciembre, confiarán en el arquero Andrés Gudiño que hasta el momento cuenta ya con 29 partidos oficiales bajo los tres palos de la Máquina.

Nicolás Larcamón confía tanto en el nacido en Mérida Yucatán que en el actual torneo fue titular y disputó el partido frente a las Águilas del América hace unas semanas, esto tras la ausencia de Kevín Mier en algunos entrenamientos tras la fecha FIFA.

El joven Ochoa, se suma a la pelea por el arco

Además de la confianza en Andrés Gudiño, el tercer portero de Cruz Azul también tiene buenas referencias, hablamos de Emannuel Ochoa, portero mexicoamericano que disputó la copa del mundo Sub-20 hace algunas semanas y dejó buenas sensaciones tanto para la afición celeste como la afición de la Selección Mexicana.

Ochoa llegó a la institución celeste como la apuesta a futuro en el arco cementero tras una posible de salida de Kevín Mier al futbol europeo. La decisión ya está tomada, en Cruz Azul no irán por otro guardameta o al menos esa no será la intención en el próximo mercado de fichajes.

