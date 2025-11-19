Canales revela si piensa retirarse en Rayados o volver a España

Ante la incertidumbre sobre su futuro, Sergio Canales reveló si piensa retirarse jugando para los Rayados o contempla el volver al futbol de España, con alguno de sus ex equipos.

A sus 34 años de edad, el “Mago” expresó que en Monterrey llegó a su máximo nivel y que le gustaría decir adiós a las canchas cuando todavía tenga un rendimiento destacado y no hasta que se note el bajón de sus cualidades.

Desde España sondearon a Canales

El español también admitió que ha tenido contacto con gente del Racing de Santander, equipo con el que se formó y debutó en la Primera División antes de ser fichado por el Real Madrid en 2010.

“Hay muy buena relación, hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir”, respondió sobre si regresaría a Europa.

¿Dónde se retirará?

Durante una entrevista con la Cadena SER, el talentoso futbolista de la “Pandilla” fue cuestionado sobre lo que pasará en sus últimos años como profesional.

“Lo que he aprendido de mi carrera es que tienes que ir más al día, poco a poco. Fíjate, si te soy sincero pensaba que me iba a retirar en el Betis y al final acabé saliendo. Ahora mismo estoy aquí, muy feliz, mi familia bien, que es lo importante, y luchando por ser campeones”, declaró.

Canales arribó a la LIGA BBVA MX a mediados del 2023 y desde entonces ha superado las expectativas que tenía la afición de Rayados.

“Lo de retirarme no es algo que digas en 'cuatro, cinco años más'. Lo que voy a intentar es retirarme estando bien. Cuando empiece a sentir que bajo el ritmo, el nivel, que físicamente no estoy”, afirmó.

Los números de Canales

Sergio Canales llegó a 100 partidos con la playera de los Rayados, con extraordinarios números que han superado las expectativas de su fichaje procedente del Real Betis de España.

En México, el volante ofensivo ya suma 42 goles y 18 asistencias, es decir 60 anotaciones producidas, en un lapso de 7 mil 851 minutos en cancha, sin ninguna expulsión hasta el momento.

