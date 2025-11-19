¡Última hora! Estaría listo el primer refuerzo de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

La posible llegada de Lucas Abascia a los Gallos Blancos de Querétaro ha tomado fuerza en las últimas horas, luego de varias publicaciones de medios argentinos aseguran un acuerdo entre el defensor y la institución queretana de cara al Clausura 2026. Según los reportes, Abascia sería el primer refuerzo del club para el torneo venidero.

¿En qué clubes ha jugado Lucas Abascia?

El argentino, central de 29 años formado en Rosario y con pasos por clubes como Central Córdoba y Ñublense, terminaría su vínculo en Argentina para arribar a la Liga BBVA MX en una operación que sería definitiva. Abascia es señalado como un defensa con experiencia en el fútbol sudamericano, lo cual puede aportar mucho al conjunto de Gallos en el 2026.

¿Por cuánto tiempo sería el contrato de Abascia con Querétaro?

En distintos reportes indican que Abascia firmaría por dos años con opción a un tercero, aunque los detalles oficiales del contrato (cláusulas y montos) no han sido oficializados por el club hasta el momento. Estas versiones se encuentra en espera la confirmación formal por parte del club Querétaro.

Técnicamente, Abascia aportaría carácter físico y juego aéreo al eje defensivo, aspectos valorados por equipos que buscan estabilidad en la retaguardia. Su llegada, si se concreta, sería interpretada como un movimiento del club para apuntalar la zaga antes de cerrar su plantel para la próxima temporada, con el objetivo de volver a una fase final del futbol mexicano. La adaptación a la Liga BBVA MX y al proyecto deportivo de los Gallos Blancos serán puntos clave a seguir en su primer semestre.

Por ahora, a pesar de la información procede desde Sudamérica, queda pendiente el comunicado oficial de Querétaro, la realización de exámenes médicos y la firma del contrato para que sea un hecho. En caso de confirmación, Abascia reportaría en los próximos días para integrarse a la pretemporada y comenzar su proceso con los Gallos Blancos rumbo al Clausura 2026.

