ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia NUEVO REFUERZO para el Clausura 2026

Cruz Azul sigue moviendo sus piezas de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. A pocos días del arranque de la nueva campaña, en La Noria siguen anunciando altas y bajas para encarar de la mejor forma el certamen que arranca el viernes 9 de enero.

Mediante redes sociales, La Máquina comandada por Nicolás Larcamón, dio a conocer la llegada de Agustín Palavecino a sus filas proveniente del Necaxa.

BIENVENIDO A CRUZ AZUL. 💙🚂 pic.twitter.com/QgyOdzUVFJ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 7, 2026

Jugando para los ‘Rayos’, el centrocampista argentino tuvo un registro de 58 partidos disputados con marca de once goles y diez asistencias. A lo largo de su carrera, el futbolista de 29 años de edad también ha vestido los colores de Platense, Deportivo Cali y River Plate.

Sin dar detalles del contrato con el conjunto Celeste, Agustín Palavecino se suma a Cruz Azul previo al inicio del Torneo Clausura 2026, competencia en la que la escuadra Cementera debuta visitando al Club León este 10 de enero.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...