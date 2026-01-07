logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia NUEVO REFUERZO para el Clausura 2026

Mediante redes sociales y luego de una serie de rumores, Cruz Azul ha hecho oficial a otro refuerzo para el mediocampo previo a su debut contra León

Escudo de Cruz Azul, Liga BBVA MX
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Oscar Rodríguez

Cruz Azul sigue moviendo sus piezas de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. A pocos días del arranque de la nueva campaña, en La Noria siguen anunciando altas y bajas para encarar de la mejor forma el certamen que arranca el viernes 9 de enero.

Mediante redes sociales, La Máquina comandada por Nicolás Larcamón, dio a conocer la llegada de Agustín Palavecino a sus filas proveniente del Necaxa.

Jugando para los ‘Rayos’, el centrocampista argentino tuvo un registro de 58 partidos disputados con marca de once goles y diez asistencias. A lo largo de su carrera, el futbolista de 29 años de edad también ha vestido los colores de Platense, Deportivo Cali y River Plate.

Sin dar detalles del contrato con el conjunto Celeste, Agustín Palavecino se suma a Cruz Azul previo al inicio del Torneo Clausura 2026, competencia en la que la escuadra Cementera debuta visitando al Club León este 10 de enero.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Tags relacionados
Cruz Azul