Cruz Azul apunta a romper esta maldición en su debut en el Clausura 2026

A pocos días de que comience el Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul arranca el torneo con la misión de dejar atrás una tendencia que ha marcado sus inicios recientes del certamen. La Máquina ha tenido debuts irregulares en las últimas campañas, con apenas 1 victoria en sus 5 partidos de presentación.

Este antecedente pesa en el entorno celeste de cara a una nueva temporada. El reto será inmediato y exigente, ya que el conjunto cementero visitará a León en el estadio Nou Camp, dentro de la Jornada 1. El objetivo es claro: romper una racha que solo se interrumpió en el Apertura 2024, cuando un gol del juvenil Bryan Gamboa le dio el triunfo ante Mazatlán a los entonces dirigidos por Martín Anselmi.

Un debut cuesta arriba para Cruz Azul en la Liga MX

En los torneos recientes, Cruz Azul ha sufrido para sumar de a 3 en su primer compromiso. En el Apertura 2023 cayó 2-0 ante Atlas; en el Clausura 2024 perdió por la mínima frente a Pachuca; mientras que en el Clausura y Apertura 2025 igualó sus respectivos debuts ante Atlas y Mazatlán.

Estos resultados han alimentado la percepción de una "maldición" en los arranques de campeonato que el club busca desterrar en este Clausura 2026 . La visita a León representa una oportunidad para cambiar la historia, especialmente considerando que el equipo celeste suele rendir bien en el Nou Camp.

Cruz Azul no pierde en ese estadio desde el Clausura 2019 y desde entonces ha cosechado 5 victorias y 2 empates, incluidos triunfos recientes tanto en fase regular como en Liguilla.

Clausura 2026: ¿Cómo llegan Cruz Azul y León al partido del sábado 10 de enero?

León llega al debut del Clausura 2026 con la intención de cortar su propia mala racha, luego de cerrar el Apertura 2025 sin victorias en la recta final, situación que lo dejó fuera de la Liguilla. A pesar del cambio de entrenador y la llegada de Ignacio Ambriz tras la salida de Eduardo Berizzo, el cuadro esmeralda no logró reaccionar y terminó con un balance de 1 empate y 5 derrotas en sus últimos 6 encuentros.

Para Cruz Azul, el antecedente inmediato es alentador. La Máquina se impuso 3-2 en el Clausura 2024, 2-1 en el Apertura del mismo año y 3-2 en los cuartos de final del Clausura 2025, todos en territorio guanajuatense. Con estos números como respaldo, el conjunto celeste buscará mantener su dominio ante León, aunque todo apunta a que los refuerzos Miguel Borja y Agustín Palavecino difícilmente verán acción en este primer compromiso del torneo.