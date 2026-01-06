Ni sí, ni no: la postura de Bogusz que mantiene en suspenso a Cruz Azul

El arranque de 2026 no ha sido tranquilo en Cruz Azul. Mientras el equipo trabaja en la planeación del nuevo torneo, un nombre se convirtió en foco de atención por razones ajenas a lo futbolístico: Mateusz Bogusz . El mediocampista polaco no se presentó a la pretemporada en La Noria y, de inmediato, el mensaje fue interpretado como una señal clara de ruptura.

Bogusz llegó como una apuesta fuerte, con etiqueta de jugador diferencial y con la expectativa de liderar el proyecto deportivo. Sin embargo, el balance terminó siendo muy distinto. Entre la falta de continuidad, un rol secundario y un desgaste interno, su primer año quedó lejos de justificar la inversión realizada por el club.

Gol de Mateusz Bogusz: Mazatlán 0-1 Cruz Azul | Jornada 10 del Clausura 2025

La oferta desde la MLS y la gran duda del jugador

El escenario se tensó aún más cuando apareció una propuesta formal del Houston Dynamo. La intención del club estadounidense es clara: llevar de vuelta a Bogusz a la MLS como pieza central de su proyecto, con un paquete económico que incluye una cifra base, bonos y porcentaje de una futura venta.

Desde la óptica de Cruz Azul, la oferta no alcanza el punto ideal. La directiva considera que el valor está por debajo de lo invertido y no tiene urgencia por desprenderse del jugador si no se cumplen sus condiciones. Pero el dilema no pasa solo por lo económico.

Del lado del futbolista, la decisión es más compleja de lo que parece. Volver a la MLS implica un riesgo deportivo inmediato: perder ritmo competitivo en los primeros meses del año, justo en una etapa clave pensando en el Mundial 2026. Para un jugador que necesita minutos constantes y visibilidad, el calendario se vuelve un factor determinante.

La directiva de la Máquina le aplicará una sanción económica al polaco por no acudir durante una semana a los entrenamientos.|Crédito: Mexsport

Vestidor fracturado y una relación desgastada

Más allá de la negociación, el caso Bogusz expuso una grieta interna. La relación con Nicolás Larcamón se fue deteriorando con el paso de los meses. Desde el cuerpo técnico se percibió falta de compromiso y regularidad, mientras que el jugador sintió que nunca recibió la confianza suficiente para consolidarse.

Esa diferencia de percepciones terminó explotando en la pretemporada. Bogusz optó por entrenar por su cuenta en Europa y no reportarse con el plantel, una decisión que en el club fue leída como presión directa para forzar su salida. La postura no cayó bien y añadió un nuevo elemento de tensión al vestidor.

Hoy, Cruz Azul se encuentra en una encrucijada: proteger su proyecto deportivo, defender su inversión y, al mismo tiempo, resolver una situación que ya trascendió lo futbolístico. Del otro lado, Bogusz analiza con cautela un movimiento que podría redefinir su carrera en un año clave.