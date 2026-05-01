Cruz Azul tendrá 3 BAJAS para enfrentar al Atlas en la ida de los cuartos de final

La Máquina de Cruz Azul regresó a la senda del triunfo luego de nueve partidos consecutivos sin encontrar el resultado a su favor después de vencer al Necaxa por 4-1, en duelo correspondiente a la Jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

cruz azul

Ahora, el conjunto dirigido por Joel Huiqui se dice listo para disputar la Liguilla del futbol mexicano a iniciar este fin de semana, cuando visite la cancha del Jalisco para enfrentarse a los Rojinegros del Atlas. Ante ello, luce interesante conocer las tres bajas que Cruz Azul tendrá para estos cuartos de final de ida.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la ida de los cuartos de final contra el Atlas?

Jesús Orozco Chiquete: El defensor central está por cumplir seis meses desde su último partido ante Tigres, por lo que para este juego Huiqui tampoco podrá contar con él. Ante ello, se vislumbra su regreso para el siguiente torneo.

El defensor central está por cumplir seis meses desde su último partido ante Tigres, por lo que para este juego Huiqui tampoco podrá contar con él. Ante ello, se vislumbra su regreso para el siguiente torneo. Nicolás Ibáñez: El centro delantero argentino es otro de los jugadores que se perderá este juego y, posiblemente, el resto de la Liguilla con Cruz Azul después de la lesión que tuvo hace unas semanas, misma que lo ha mantenido lejos de las canchas.

MIÉRCOLES DE TRABAJO 🔥💙🚂 pic.twitter.com/N0LtdE3P9z — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 29, 2026

Te puede interesar: ¿Qué técnico podría llegar pronto a Cruz Azul?

Erik Lira: El mediocampista de contención, que también puede jugar en una línea de tres al fondo, irá a la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual se perderá toda la Liguilla con Cruz Azul.

En su momento se pensó que Charly Rodríguez también causaría baja de Cruz Azul ante su hipotético llamado a la Selección Mexicana; sin embargo, este finalmente no llegó, por lo que el mediocampista disputará la Liguilla con el club celeste.

¿Cuál es el palmarés entre Cruz Azul y Atlas?

Desde el Invierno de 1996 hasta la fecha, y contando únicamente juegos de la Liga BBVA MX, Cruz Azul y Atlas se han visto las caras en un total de 73 ocasiones. El balance está a favor del cuadro capitalino, mismo que registra 35 victorias por 17 empates y solamente 21 derrotas.