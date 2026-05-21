La hazaña que logró Tigres y que buscará repetir Cruz Azul

Para conseguir el título de la Liga BBVA MX, el Cruz Azul tendrá que buscar levantar el título como visitante en la casa de los Pumas; una hazaña que solamente los Tigres han logrado en toda la historia del futbol mexicano.

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Hasta la fecha el conjunto de la UANL es el único equipo de la Primera División que ha podido coronarse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, una proeza que además han hecho en dos ocasiones. La primera vez se remonta a la temporada 1977-78 en la que el club regiomontano se impuso 2-0 a los capitalinos en el duelo de ida que se disputó en el “Volcán”, mientras que para la vuelta en C.U. sacaron un empate 1-1 para sumar su primer título de liga en un 27 de mayo de 1978.

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El segundo campeonato fue en el Apertura 2015 durante una memorable final en la que los Tigres ganaron la ida por 3-0 en el Estadio Universitario; sin embargo para la vuelta los Pumas remontaron al firmar un 4-1 para emparejar el marcador global. Esto forzó los tiempos extra y posteriormente la tanda de penaltis, en la cual los entonces dirigidos por Ricardo Ferretti definieron el título con un tanto del defensa Israel Jiménez. Cabe recordar que en dicho torneo también los de la UNAM acabaron en el primer lugar de la fase regular.

El historial a favor de Pumas

A pesar de estos antecedentes, los Pumas han conquistado cinco de sus siete títulos de liga cuando cierran en casa la final del futbol mexicano.

En cambio, el Cruz Azul se ostenta como el club con más finales perdidas cuando está en condición de visitante, con siete descalabros en el duelo determinante fuera de su localía.

Cuándo y dónde ver la final

El partido de ida de la Gran Final del Clausura 2026 se disputará este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras que la vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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