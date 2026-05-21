Este crack de México sonó para el Club América pero hoy está más cerca de Chivas de Guadalajara

Club América se relajó en las negociaciones por adquirir a Denzell García para el Apertura 2026 y ahora Chivas parece haberse adelantado en su fichaje. El futbolista de los Bravos de Juárez fue uno de los sparrings seleccionados por Javier Aguirre para acompañar a la Selección Mexicana durante el proceso de preparación a la Copa del Mundo. Su buen nivel ya lo coloca en los clubes más importantes de la Liga BBVA MX.

García es uno de los principales jugadores apuntados por el cuerpo técnico de André Jardine para reforzar la plantilla de las Águilas de cara al próximo torneo. El mexicano de 22 años luce como una opción muy atractiva para el América, principalmente, porque no ocupa cupo de jugador extranjero, además de su polifuncionalidad dentro del terreno de juego. Sin embargo, en Guadalajara se habrían adelantado en su contratación.

|Instagram @denzellgarcia_5

Denzell García está en la mira de Chivas

Diversos reportes indican que la directiva del cuadro rojiblanco ya inició gestiones para contratar a Denzell García. El jugador de Juárez es uno de los nombres principales que Gabriel Milito, entrenador del equipo, acercó a la mesa y buscarán contratarlo para afrontar el Apertura 2026. No obstante, las negociaciones están lejos de cerrarse, por lo que la novela continuará a lo largo de las semanas.

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El interés de Milito sobre García no es casual, ya que el joven de 22 años se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX en el tiempo reciente. El técnico argentino cree que puede encajar de manera perfecta en su esquema táctico debido a su despliegue, intensidad y su capacidad de adaptarse a distintos roles dentro del terreno de juego.

Si bien es cierto que su posición natural es la de centrocampista, Denzell también puede desempeñarse como pivote o abarcar la banda derecha como carrilero. Esta polifuncionalidad encaja con la idea del entrenador rojiblanco, quien suele valorar a los futbolistas con lectura táctica y recorrido. De esta manera, su arribo al Verde Valle tendría total lógica, sobre todo por el armado que viene utilizando Milito en los partidos.

Crédito: Mexsport

El precio de Denzell García en el mercado

Convencer a la directiva de los Bravos no será sencillo para Chivas. Al tratarse de un futbolista joven, con recorrido en la Selección Mexicana y establecido en la Liga BBVA MX, su precio no hace más que crecer. Según la plataforma especializada Transfermarkt, García tiene un valor de mercado que ronda los 6 millones de euros en la actualidad. Este monto sería utilizado de base para comenzar a negociar con el cuadro fronterizo.

Lo cierto es que Denzell es un futbolista probado en México, habiendo encontrado regularidad en Juárez y siendo destacado por su interesante aporte tanto en defensa como en la salida del equipo. En la presente temporada solamente se perdió un partido, habiendo disputado 37 de 38 encuentros. Durante todo este lapso, el mediocampista registró tres goles y dos asistencias; ahora está considerando dar el salto a un equipo de peso en la Liga BBVA MX.

