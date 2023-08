Así sería la alineación de Cruz Azul vs Charlotte FC

La Máquina de Cruz Azul se juega el pase a octavos de final en la Leagues Cup este jueves frente al Charlotte FC. El conjunto celeste pasó a la siguiente ronda luego de ganar su primer compromiso de la temporada en tanda de penaltis frente al Atlanta United, rompiendo una racha de cuatro derrotas consecutivas esta temporada incluyendo tres de Liga BBVA MX y una en la Leagues Cup.

Repasamos la alineación que pararía Ricardo Ferretti

En el arco se mantendría, Sebastián Jurado en el arco titular y más allá de que Andrés Gudiño haya tenido buenas actuaciones frente a Xolos de Tijuana y el Inter de Miami, el “Tuca” y su cuerpo técnico habían decidido que los arqueros se rotarían dos partidos y dos partidos, por lo que continua el turno de Sebastián Jurado luego del error que terminó en expulsión frente a Toluca en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX, pero la reivindicación frente al Atlanta United y el penalti detenido que le dio vida al cuadro celeste.

La defensa tendría a Carlos Sacedo, Willer Ditta como defensas centrales y por las laterales a Juan Escobar, paraguayo que ya tuvo minutos frente al Inter de Miami y portería el gafete de capitán, además de por la izquierda Ignacio Rivero.

En el medio campo, Jesús Dueñas y Carlos Rodríguez como contenciones y por delante de ellos el brasileño Moisés Vieira. Por los extremos, Uriel Antuna y Carlos Rotondi, acompañando en el ataque al colombiano, quien sería el eje de ataque en sustitución del argentino Augusto Lotti qué estaría muy cerca de arreglar su salida al fútbol europeo.

“Normal, tengo 32 años en esto y hay personas que hacen un comentario y tienen derecho a serlo, muchas veces acertado, otras son equivocados, la presión siempre existe, lo que no puedes, hay presión en casa, con los hijos, en el trabajo, si alguien no puede soportar la presión no puede hacer algo importante en esta vida, en los primeros 10 años, ahora con 32 de entrenador no saber que esta silla es un puesto interino siempre, siempre serás interino y siempre va a haber críticas, que sean con fundamentos, lo que nosotros venimos haciendo hay base y fundamentos para criticar, las tengo que aceptar y me queda trabajar, no tengo preocupación de que me despidan, no voy a ser el primero, ni el último, hay amigos que se van a poner tristes y enemigos que se van a poner muy contentos, como siempre digo cada semana dependiendo del resultado la cuerda aprieta o afloja, vamos a ver la próxima semana…somos necesarios, no indispensables”, mencionó el Tuca Ferretti en conferencia de prensa previo al duelo de 16vos de Final de la Leagues Cup.

Cruz Azul se mide al Charlotte FC este sábado en un duelo en el que busca acanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.