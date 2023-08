Las fechas en las que se juegan las rondas finales de la Leagues Cup 2023

Ha terminado la Fase de Grupos de la Leagues Cup después de tres jornadas y quedaron definidos todos los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS que lograron avanzar a los 16avos de final y que seguirán peleando por el título.

Los equipos que están en la siguiente fase son: New York City, Atlas, Pachuca, Houston Dynamo, Inter Miami, Orlando City, Mazatlán, Dallas, Los Angeles, Portland Timbers, Tigres, Vancouver Whitecaps, Juárez, Charlotte, Cruz Azul, Philadelphia Union, DC United, New York Red Bulls, New England Revolution, Pumas, Querétaro, León, Real Salt Lake y Rayados.

Por otra parte, los equipos que terminaron quedando eliminados en la fase de grupos fueron: San Jose Earthquakes, Seattle Sounders, St. Louis City SC, Colorado Raids, Austin FC, Toronto, Atlético de San Luis, Tijuana, Necaxa, Chivas CF Montréal, Puebla, Santos y Atlanta United.

Fechas de rondas finales Leagues Cup

Los 16vos de Final de la Leagues Cup se van a jugar del miércoles 2 de agosto al viernes 4 de agosto. Los partidos del miércoles son: Pachuca vs Houston Dynamo, Inter Miami vs Orlando City, Mazatlán vs Dallas y Los Angeles vs Juárez. Para el jueves tres los encuentros son: Charlotte vs Cruz Azul, Philadelphia Union vs DC United, New York Red Bulls vs New York City, Atlas vs New England Revolution, Pumas vs Querétaro y León vs Real Salt Lake. Por último, juegan: Rayados vs Portland Timbers y Tigres vs Vancouver Whitecaps.

Los equipos que logren clasificar, jugarán los Octavos de Final del lunes siete de agosto al martes 8 de agosto. Para los Cuartos de Final, se jugarán del viernes 11 al sábado 12 de agosto. Las semifinales serán el 15 de agosto y el partido por el tercer lugar y la final serán el sábado 19 de agosto.

