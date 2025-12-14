Xolos se adelantan a América y Cruz Azul por goleador histórico de la MLS

El delantero venezolano Josef Martínez, de 32 años, está a punto de firmar con los Xolos de Tijuana. De acuerdo con reportes de medios especializados, el atacante llegaría como agente libre tras desvincularse del San José Earthquakes de la MLS.

Josef Martínez es uno de los goleadores históricos de la MLS. Brilló durante seis temporadas con el Atlanta United, donde se convirtió en ídolo y referente ofensivo. Posteriormente pasó por el Inter Miami, el Montreal FC y finalmente el San José Earthquakes, donde en la última campaña registró 14 goles y 3 asistencias en 30 partidos. Su capacidad goleadora y experiencia internacional lo colocan como un refuerzo de peso para cualquier equipo.

¿Qué equipos de la Liga MX buscan a Josef Martínez?

Los Xolos apuestan por un delantero probado y con jerarquía. Según el periodista César Luis Merlo, el club habría ofrecido un contrato por un año, con posibilidad de extenderlo hasta 2027. La operación se perfila como una de las más atractivas del mercado invernal, pues el atacante venezolano estuvo en la órbita de equipos como América, Cruz Azul y Rayados, pero finalmente habría optado por el proyecto tijuanense.

Su registro de 130 anotaciones lo coloca entre los cinco máximos goleadores históricos de la MLS, un logro que refleja su capacidad para definir en cualquier escenario. Su estilo de juego combina potencia, movilidad y un instinto goleador que lo ha hecho destacar tanto en clubes como en la Selección de Venezuela, con la que ha participado en eliminatorias mundialistas y Copa América.

Para la afición fronteriza, la posible incorporación de Josef Martínez genera ilusión. Se trata de un jugador que ha sido MVP y campeón en la MLS, y que ahora podría trasladar su talento a la Liga BBVA MX. De concretarse, sería uno de los movimientos más mediáticos del torneo y un mensaje claro de que Xolos quiere volver a ser protagonista.

