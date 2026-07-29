Así ha cambiado Cruz Azul en los últimos 8 años; los datos que demuestran que es más grande que Chivas y Pumas

Cruz Azul se ha convertido en uno de los mejores equipos de la década dentro del futbol mexicano gracias a la cantidad de títulos, tanto nacionales como internacionales, que ha sumado, hecho que lo coloca ahora mismo como la segunda escuadra más ganadora del país.

cruz azul

Y es que, mientras el verbo “cruzazulear” no dejaba de aparecer en redes sociales, la realidad es que, al menos en los últimos ocho años, Cruz Azul sufrió una metamorfósis que le permitió no solo superar a Chivas y Pumas, sino que también ayudó a consolidar al club como la segunda fuerza más importante del país.

¿Qué ha pasado con Cruz Azul, Chivas y Pumas en los últimos ocho años?

Desde el año 2018 a la fecha, Cruz Azul ha logrado conquistar prácticamente todos los torneos nacionales y continentales que ha disputado. De hecho, estos números permiten que ahora mismo tenga más títulos que Chivas y Pumas cuando la realidad era completamente otra hace menos de una década.

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CÓMO HAN CAMBIADO LAS COSAS



En 2018, Chivas le sacaba una ventaja de 7 títulos a Cruz Azul.



Hoy, La Máquina le saca 2 títulos de diferencia al 'Rebaño'.



Además, en 2018, Cruz Azul tenía 5 títulos más que los Pumas.



Hoy son 14 la diferencia con los universitarios. ¡El doble! pic.twitter.com/fwQfszjNhh — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) July 26, 2026

Y es que, mientras que en 2018 Cruz Azul únicamente tenía 19 títulos oficiales, Chivas sumaba 26 campeonatos, lo cual habla de una diferencia de siete trofeos. La misma no solo terminó, sino que es ahora el cuadro celeste quien adelanta a su rival con un total de 28 campeonatos.

Una situación mejorable ocurre con el equipo del Pedregal, quien con 14 títulos se encontraba únicamente a cinco de alcanzar a Cruz Azul pero que ahora, ocho años después, la diferencia entre ambas instituciones es de 14 campeonatos, lo cual habla de la jerarquía de la escuadra capitalina.

¿Cuándo, dónde y contra quién será el próximo juego de Cruz Azul?

La Máquina de Cruz Azul buscará mantener su racha invicta en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando enfrente en la Jornada 3 a los Potros de Hierro del Atlante. El enfrentamiento se llevará a cabo este sábado, en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 21:00 horas.