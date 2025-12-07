deportes
Chiquete Orozco sufre una ESPELUZNATE lesión en las Semifinales del Apertura 2025

Una jugada desafortunada provocó que Chiquete Orozco saliera en ambulancia del estadio

Francisco Fernández
Liga MX
Jesús Orozco Chiquete sufrió una espeluznante y desafortunada lesión cuando intentaba tapar un disparo durante el partido entre los Tigres y el Cruz Azul por las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Jesús Orozco Chiquete sale en camilla tras sufrir una terrible lesión

Jesús Orozco Chiquete estiró la pierna para cubrir un disparo de Ángel Correa, pero la inercia de la acción provocó que se le doblara el tobillo y que sufriera una espeluznante lesión que lo dejó fuera de la jugada inmediatamente.

El balón le provocó que se doblara su tobillo y este se fracturo al momento de pisar, por lo que tuvo que salir de la cancha en el carrito de las desgracias y más tarde en ambulancia rumbo al hospital más cercano.

Francisco Fernández

