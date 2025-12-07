OFICIAL: Definida la GRAN FINAL del Apertura 2025

Este sábado 6 de diciembre quedaron definidos los dos equipos que disputarán la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en donde el Toluca buscará conquistar el bicampeonato ante los Tigres de la UANL.

Definida la Final del Apertura 2025

Antonio Mohamed y los Diablos del Toluca buscarán conquistar el bicampeonato de la Liga BBVA MX luego de haber superado a los Rayados tras un dramático partido en el Nemesio Diez que terminó con empate en el global.

El Chorizo Power ha sido el equipo más sólido a lo largo del campeonato y terminaron como líderes generales de la competencia, por lo que cerrarán la serie de la final en casa.

Por su parte, Tigres aprovechó la localía en el Estadio Universitario de Nievo León para sacar ventaja a un Cruz Azul que seguirá esperando para conquistar la décima, pero que ahora se concentrará en disputar el Derby de las Américas de las Copa Intercontinental ante el Flamengo este 10 de diciembre.

Adrian Macias/Adrian Macias Hugo González celebra el pase a la Final del Apertura 2025

¿Cuándo se juega la Final del Apertura 2025?

La Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se definirá esta misma semana con el partido de Ida a disputarse en la cancha del Universitario de Nuevo León el próximo jueves 11 de diciembre.

El partido que definirá el título se disputará el domingo 14 de diciembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense en donde el Toluca buscará el bicampeonato, mientras que los Tigres buscarán evitarlo y darle la copa a su máxima figura, André Pierre Gignac, antes de que se retire.

