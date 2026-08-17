Cruz Azul revela la clave para que Joel Huiqui siga ganando títulos en el club
Son tres las razones por las cuales la Máquina de Cruz Azul de Joel Huiqui ha tenido un éxito importante en su primera etapa como entrenador profesional.
La Máquina de Cruz Azul se ha convertido en uno de los principales contendientes al título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y esto se debe, en gran medida, a la forma en cómo Joel Huiqui logró levantar al equipo luego del interinato que tuvo a finales de la temporada anterior.
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Y es que, en sus primeros diez encuentros como técnico al mando de Cruz Azul, Joel Huiqui conquistó tanto la Liga BBVA MX como el Campeón de Campeones al vencer a Pumas y Toluca, respectivamente. Ahora bien, ¿cuál es la clave detrás del éxito del timonel mexicano?
3 razones detrás del éxito del Cruz Azul de Joel Huiqui
- Modificación de algunas posiciones: A diferencia de lo que ocurrió con los DT’s anteriores, Joel Huiqui supo modificar a tiempo regresando a los jugadores a sus posiciones naturales. Además, no tiene problema en modificar el planteamiento sobre la marcha en un mismo partido.
- Ganarse el vestidor: Un punto a considerar es que, pese a su juventud en los banquillos, el técnico mexicano ha sabido ganarse el cariño, la confianza y el respeto del plantel de Cruz Azul, el cual es uno de los más complicados en cuanto a personalidad y estilo de juego se refiere.
Erik Lira fue elegido como el mejor central de la temporada 25-26 🫡— CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 28, 2026
Felicidades, capitán. 💙 pic.twitter.com/mwTw3vsI6Q
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- ADN de Cruz Azul: Un punto no menor es que, a diferencia de los últimos entrenadores, Joel Huiqui creció personal y profesionalmente bajo el mando de Cruz Azul, por lo que esta identidad que conoce ha sabido plasmarla en cada uno de los sistemas que muestra y que le han ayudado a ganar dos títulos hasta ahora.
¿Cruz Azul ya superó a Chivas en títulos oficiales?
Luego de los dos títulos obtenidos en los últimos meses, Cruz Azul llegó a un total de 28 trofeos oficiales a lo largo de su historia, mismos de los cuales 10 son de Liga BBVA MX y siete más de la Concachampions. Con ello, el cuadro celeste superó a unas Chivas que se quedaron con el tercer lugar histórico con 26 campeonatos.