Han pasado algunos días desde que Gilberto Mora regresó a los Xolos de Tijuana después de la participación que tuvo con la Selección Mexicana, misma con la que disputó los cuartos de final de la CONCACAF Nations League en donde el combinado tricolor accedió a la ronda semifinal.

Gilberto Mora fue uno de los mejores jugadores que la Selección Mexicana tuvo en los cuartos de final en donde derrotó al combinado de Jamaica, por lo que, a más de un año de haber recibido su primera convocatoria, luce interesante conocer qué fue lo que ha dicho desde aquel momento a la fecha.

¿Con qué frase Gilberto Mora le dio la bienvenida a la Selección Mexicana?

Con apenas 18 años de edad, Gilberto Mora es la joya más grande que la Selección Mexicana tiene en la actualidad y, de hecho, existe una frase dicha por el mismo jugador en la que menciona el orgullo y nerviosismo que siente por representar estos colores en el terreno de juego.

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“Una vez tuve el sueño de poder jugar con mi Selección en un Mundial. Hoy soy el más feliz porque ese sueño se hará realidad. Gracias, Dios, por ayudarme a cumplir mis sueños, y a toda mi familia, que sin ustedes no sería posible esto. México merece estar en lo más alto del mundo”, subrayó a través de su Instagram.

¿Qué futuro le depara a Gilberto Mora en la Selección Mexicana?

Después de lo vivido hace unos días frente a Jamaica, todo haría indicar que Gilberto Mora será pieza angular en el proceso de Rafael Márquez con la Selección Mexicana de cara al año 2027, mismo en donde el cuadro nacional disputará una edición más de la Copa Oro.

En ese sentido, vale decir que Gilberto tiene todo para irse al futbol del viejo continente, por lo que lo más probable es que salga de los Xolos de Tijuana en el próximo mercado de fichajes invernal o, bien, la directiva espere hasta mediados del siguiente año para venderlo.