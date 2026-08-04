¡Adiós a las cruzazuleadas! El increíble dato que maneja Cruz Azul desde el 2024

Fue en el año 2013 cuando el término “cruzazulear” se volvió viral en las redes sociales luego de la derrota que Cruz Azul tuvo en la gran final del torneo Clausura frente al América, institución que vino de atrás para igualar el marcador global de último minuto y hacerse con el título en la tanda de penales.

cruz azul

A partir de ese momento, el término se ha vuelto popular y se ha utilizado en otros resultados como, por ejemplo, la vez en que Cruz Azul cayó frente a Pumas un torneo antes del título conseguido en el Clausura 2026. Ahora, el concepto “cruzazulear” parece haber terminado por completo.

Este es el dato que Cruz Azul maneja desde el 2024 y termina con las “cruzazuleadas”

Desde el año 2024 a la fecha; es decir, desde que Iván Alonso tomó las riendas de Cruz Azul como Director Deportivo, la realidad es que las cosas han cambiado para bien en La Noria no solo por el último título de Liga BBVA MX conseguido, sino también por su consagración en la Concachampions antepasada.

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Hay tiempo. ¡Vamos! pic.twitter.com/OZiRH1QlRk — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 2, 2026

Aunado a ello, el portal Dato Azul menciona que, hasta antes del último compromiso frente al Atlante, Cruz Azul disputó 111 juegos, mismos de los cuales 7 terminaron 0-0. El dato relevante es que de estos 66 el club inició ganando, completando la victoria en 51 de ellos por 11 empates y solamente cuatro derrotas.

Por el contrario, Cruz Azul inició perdiendo en 38 ocasiones y culminó con este marcador en 12 juegos, mientras que en 13 logró empatar y 13 más obtuvo la victoria; es decir, un 34 por ciento de las ocasiones en las que inició perdiendo pudo obtener el triunfo.

¿Cuántos títulos de Liga tiene Cruz Azul?

Cruz Azul es el cuarto equipo más ganador del futbol mexicano al registrar un total de 10 títulos de Liga. Curiosamente, la última se dio en la temporada pasada cuando el club cementero comenzó perdiendo ante Pumas para, posteriormente, dar la vuelta al marcador por 2-1.