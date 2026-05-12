Estas son las 2 PRIORIDADES que tiene Cruz Azul para el Apertura 2026

Cruz Azul continúa analizando lo que será el siguiente torneo después de lo que se ha vivido en esta primera parte del semestre luego de los cambios que la directiva ha tenido, sobre todo, en la dirección técnica con la baja del argentino Nicolás Larcamón, así como la llegada de Joel Huiqui.

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Lo anterior, sin embargo, no exime que el club ya esté analizando el próximo mercado de transferencias de cara al Apertura 2026. Ante ello, luce interesante conocer cuáles son las dos prioridades que Cruz Azul tiene en mente para reforzar su plantilla para el siguiente torneo.

¿Qué prioridades tiene Cruz Azul para el Apertura 2026?

Distintos reportes sostienen que la Máquina de Cruz Azul ha comenzado a moverse en el mercado de transferencia a fin de subsanar dos posiciones claves en el club. La primera de ellas sería la de defensa central, esto después de los problemas que el club ha tenido en este apartado durante el último semestre.

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La segunda posición a reforzar es la de lateral o carrilero por derecha, puesto que quedó deshabitado ante la salida de Jorge Sánchez y la baja de Ignacio Rivero, motivo por el cual Cruz Azul ha optado por poner en ese lugar a elementos como Omar Campos y Jorge Rodarte.

A estas prioridades se suma la necesidad de contratar a un nuevo entrenador de cara al siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Y, entre las propuestas a analizar, destacan nombres como Hernán Crespo, Matías Almeyda e, incluso, Antonio, el Turco Mohamed.

¿Qué jugadores podrían salir de Cruz Azul?

Una de las cosas que Cruz Azul continúa analizando a detalle guarda relación con las bajas que el club tendrá para el siguiente torneo. Y si bien no hay nada oficial hasta el momento, nombres como Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi suenan para dejar atrás su etapa como atletas celestes.