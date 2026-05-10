WWE: Estos son los luchadores que podrían arrebatarle el Título Intercontinental a Penta

Han pasado más de dos meses desde que Penta, el Zero Miedo, se convirtió en el Campeón Intercontinental de la WWE luego de vencer en una mano a mano a Dominik Mysterio, por lo que, con más de 60 días en el trono, el mexicano ya cuenta con varios rivales en fila dentro de la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue el 2 de marzo cuando Penta obtuvo el Título Intercontinental de la WWE al vencer a Dominik en una edición de Monday Night RAW. A partir de ahí el mexicano ha tenido varias defensas exitosas, siendo la más espectacular la que tuvo en la última edición de Wrestlemania en Las Vegas.

¿Qué rivales podrían quitarle a Penta el Título Intercontinental de la WWE?

Ethan Page: El canadiense arribó a RAW en las últimas semanas proveniente de NXT y, de inmediato, se coló como el rival más importante rumbo al Campeonato Intercontinental que ostenta Penta, por lo que no se descarta un combate entre ambos más pronto que tarde.

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Je’Von Evans : Con apenas 22 años de edad recién cumplidos, Evans es una de las cartas fuertes de la WWE de cara a los próximos 10 o 15 años. Y si bien este aún es un novato en cuanto al wrestling se refiere, no se descarta que levante un título en los próximos meses.

: Con apenas 22 años de edad recién cumplidos, Evans es una de las cartas fuertes de la de cara a los próximos 10 o 15 años. Y si bien este aún es un novato en cuanto al wrestling se refiere, no se descarta que levante un título en los próximos meses. Rusev: El búlgaro ha enfrentado en distintas ocasiones al Zero Miedo por el Título Intercontinental de la marca, y además este no cuenta con otros planes directos de la WWE para otro cinturón, por lo que se espera que lidere las rivalidades junto con los dos antes mencionados.

¿La WWE piensa unir a Penta con Rey Fénix en el futuro?

Uno de los objetivos a largo plazo que la WWE podría tener con Penta, cuando este deje de ser Campeón Intercontinental, es unirlo con su hermano Fénix y, con ello, traer de vuelta a los Lucha Brothers, quien es considerada una de las parejas más importantes que en la historia de la Lucha Libre internacional.