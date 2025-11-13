WWE: ¿Cuál es la curiosa relación entre Jey Uso y el Chelsea de la Premier League?

Después del terrible combate que entregó hace unas semanas ante CM Punk, Jey Uso sigue siendo considerado una de las estrellas más grandes de la WWE en la actualidad. De hecho, el samoano recientemente formó parte de un video del Chelsea, equipo de la Premier League.

Se sabe que Jey Uso es uno de los luchadores que más impacto ha tenido con el público a lo largo del 2025; por ende, tanto la WWE como él mismo han buscado explotar aún más su marca, por lo que ahora llegaron a una de las escuadras más importantes del futbol inglés.

¿Cómo fue la participación de Jey Uso, estrella de la WWE, en el video del Chelsea?

Jey Uso, quien fuera Campeón Mundial de Peso Pesado, tuvo una pequeña, pero significativa aparición en el video promocional del Chelsea, mismo que tiene como título “La Magia del Azul” y en donde se muestra lo que es ser un fan del conjunto blue, uno histórico de la Premier League.

The Magic of Blue. 💙



With 700,000 Londoners experiencing loneliness, we're coming together with @CFCFoundation, Chelsea Supporters’ Trust and local charities to donate gifts and raise funds supporting those who may be spending Christmas alone.#TheMagicOfBlue pic.twitter.com/QJ6ZMabrZM — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2025

Este video también guarda relación con la Navidad 2025, por lo que aquí Jey Uso forma parte mostrando a un miembro de la familia que disfruta de la participación de la superestrella de la WWE, esto gracias a una colaboración del Chelsea con organizaciones benéficas a fin de donar regalos y recaudar fondos.

Tal video generó un impacto importante en el mundo de las redes sociales no solo en los fanáticos del Chelsea, sino también en los seguidores de la WWE. Y mientras algunos ya mostraron su hartazgo por la popularidad que Jey Uso tiene, otros le agradecieron por unirse a esta causa nacional.

¿Jey Uso estará en WWE Survivor Series 2025?

Si no ocurre una situación extraña en los próximos días, Jey Uso formará parte del equipo que buscará desmantelar a The Vision y Logan Paul , por lo que buscará hacer mancuerna con Cody Rhodes y CM Punk en una edición más de Survivor Series, el último gran evento de la WWE en 2025.