Esto pasará con Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025; el club recibe polémicas noticias

La Máquina de Cruz Azul ha recibido importantes noticias de cara a su participación en la próxima Copa Intercontinental 2025, pues recientemente se supo que el conjunto cementero no tendrá la oportunidad de hacer fichajes para esta edición, a disputarse a finales del año.

cruz azul

Cabe decir que Cruz Azul fue uno de los primeros participantes en confirmar su pase a la Copa Intercontinental 2025 luego de ganar la Champions Cup a mediados de este año frente al Vancouver Whitecaps; este resultado, además, lo llevará directamente a la siguiente edición del Mundial de Clubes.

¿Por qué Cruz Azul no podrá hacer fichajes para la Copa Intercontinental?

Lo primero que tienes que saber es que la Copa Intercontinental se disputa con los futbolistas que Cruz Azul ya tiene registrados en la Federación Mexicana de Futbol una vez concluido el mercado de transferencias para el Apertura 2025, el cual terminó el pasado 12 de septiembre del 2025.

Esto obliga a La Máquina a disputar este torneo con el plantel actual con el que cuenta, pues la FIFA no brinda una ventana de transferencias especial para tal competición. Esto sugiere que la institución de la capital del país deberá enfrentar uno de los torneos más importantes de su historia reciente con la plantilla que actualmente tiene Nicolás Larcamón y el resto de su cuerpo técnico.

¿Cuándo hará su debut Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025?

Cruz Azul hará su debut en la Copa Intercontinental el 10 de diciembre cuando enfrente al Campeón de la Libertadores, en un duelo llamado “Derbi de las Américas”. Si el conjunto cementero supera esta ronda disputará la Challenger Cup 3 días después, y si obtiene el triunfo se mediría en la gran final al PSG, en un partido programado para el 17 de diciembre.

¿A qué club podría enfrentar Cruz Azul en el “Derbi de las Américas”?

Cabe mencionar que, actualmente, la Copa Libertadores se está llevando a cabo en su fase de cuartos de final, por lo que hasta el momento Cruz Azul desconoce al rival al que se medirá el 10 de diciembre. Entre los posibles candidatos a ganar el torneo sudamericano se encuentran Flamengo, River Plate, Palmeiras y Sao Paulo.