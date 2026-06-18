Cruz Azul quiere de vuelta a Jorge Sánchez; estos son los 2 ESCENARIOS que plantea

Cruz Azul está consciente de que necesita reforzar cada una de sus líneas si lo que quiere es buscar el bicampeonato de la Liga BBVA MX de la mano de Joel Huiqui. Ante esta situación, recientemente se ha hablado de la posibilidad de que Jorge Sánchez vuelva a La Noria.

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Fue hace unos meses cuando Jorge Sánchez decidió salir de Cruz Azul a fin de llegar al PAOK de Grecia, esto con el objetivo de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de la Selección Mexicana. Con el objetivo cumplido, ahora el lateral tiene en mente volver al futbol mexicano.

¿Cuáles son los dos escenarios para que Jorge Sánchez vuelva a Cruz Azul?

Considerando las complicaciones económicas que el PAOK ha tenido en los últimos meses, Cruz Azul aprovecharía esta situación para buscar el regreso prácticamente limpio de Jorge Sánchez, quien volvería a La Noria de cara al siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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El siguiente escenario, sin embargo, sería que Cruz Azul no se precipite y busque que el PAOK pague completamente el pase de Jorge Sánchez. Este dinero significaría un buen aliciente para buscar otro elemento por la lateral derecha, esto a fin de refrescar dicha posición.

Bajo este contexto, uno de los nombres que también ha sonado para llegar a Cruz Azul es nada más y nada menos que Julián Araujo, quien disputó los últimos meses en el Celtic pero que, sin embargo, no vería con malos ojos llegar a México con el actual campeón de la primera división.

¿Cuáles son los números de Jorge Sánchez en Cruz Azul?

Hasta antes de su salida rumbo al PAOK de Grecia, la realidad es que Jorge Sánchez tuvo gratos números en su primera etapa en Cruz Azul, institución en la que pudo registrar tres anotaciones y cinco pases a gol en cinco mil 190 minutos distribuidos en 67 duelos disputados.