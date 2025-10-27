Cruz Azul, el único del Top 5 que no perdió vs los otros 4

La tabla general del Apertura 2025 indica que hay cinco equipos que han ejercido una hegemonía durante el presente torneo y dejado en evidencia la jerarquía de sus planteles. Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey son la ‘manita’ de candidatos principales a levantar el trofeo cuando todo esté dicho en el semestre.

En su mayoría, los duelos entre ellos han gozado de un desarrollo, acorde con las expectativas que sus futbolistas generan; sin embargo, sólo uno de ellos ha logrado mantenerse invicto ante los otros cuatro.

Cruz Azul va por todo

Se trata de La Máquina. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón le ganó 1-0 al Toluca, empató 1-1 con los Tigres, derrotó 2-1 al América y, recientemente, se impuso 2-0 al Monterrey en el estadio Olímpico Universitario.

Con ello, el único ‘top 5' al que habría que verificar para completar la estadística son los felinos de la ‘U’ de Nuevo León. Estos, no obstante, sucumbieron en la Jornada 5 frente al América, con marcador de 1-3 en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Cruz Azul sabe jugar estos partidos

Finalizado el cotejo entre la escuadra celeste y los Rayados, Larcamón fue cuestionado en torno a la sensación que le genera ver la solidez de sus comandados cuando son puestos a prueba por planteles de similar alcance.

“Respecto del triunfo ante estos rivales, hemos sido un equipo muy consistente en este tipo de duelos contra equipos que ambicionan lo mismo que nosotros. Hemos tenido un rendimiento espectacular contra los primeros de la clasificación. Estamos muy cerca de consumar una excelente fase regular, queremos los próximos tres y después los otros tres. Entendiendo siempre que lo verdaderamente importante vendrá en las instancias finales”, sentenció.

Cruz Azul cerrará el certamen con dos juegos en en el Estadio Cuauhtémoc; primero, como visitante ante el Puebla y, en la fecha 17, en condición de local, contra los Pumas.

