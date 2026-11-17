La Liga Mexicana del Pacífico se ha consolidado como uno de los deportes más vistos y entretenidos que existen en el país, y muchos la consideran la Liga con el mayor nivel que existe en México considerando los ex beisbolistas de la MLB que han venido a este torneo a demostrar su nivel.

En este sentido, la temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico presentará, durante este martes 17 de noviembre, un total de cinco compromisos que se distribuirán a lo largo de las últimas horas del día, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

¿Qué partidos tendrá la Liga Mexicana del Pacífico hoy martes 17 de noviembre?

Naranjeros de Hermosillo vs Águilas de Mexicali | 21:30 horas | YouTube LMP.

Tomateros de Culiacán vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | YouTube LMP.

Charros de Jalisco vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | YouTube LMP.

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Yaquis de CD Obregón vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 horas | YouTube LMP.

Algodoneros vs Guasave vs Mayos de Navojoa | 20:30 horas | YouTube LMP.

¿Cuántos títulos tienen los Algodoneros de Guasave, actuales líderes de la LMP?

La temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico no ha dejado de sorprender pues, después de los primeros partidos, son los Algodoneros de Guasave quienes se mantienen en la zona alta de la clasificación por encima de otras escuadras como los Naranjeros de Hermosillo y las Águilas de Mexicali.

Curiosamente, los Algodoneros de Guasave solamente han conquistado la LMP una vez en su historia, y fue en la temporada 1971 - 1972. Eso sí, el equipo ha sido subcampeón en distintas ocasiones, siendo estas las campañas 2005 - 2006, 2010 - 2011, 2011 - 2012 y 2022 - 2023.