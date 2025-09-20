Cruz Azul: Perdió 7-0, pero ahora Nicolás Larcamón está más cerca del título por este brutal dato

Después de nueve jornadas disputadas, y a falta del compromiso de Rayados, La Máquina de Cruz Azul de Nicolás Larcamón se mantiene invicto y como líder del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. De hecho, un llamativo dato coloca al argentino en la puerta rumbo al campeonato con los cementeros.

Cruz Azul y Juárez abrieron la Jornada 9 del Apertura 2025 dentro del Olímpico Universitario, partido que terminó 3-2 en favor de los capitalinos. Con ello, Nicolás Larcamón se convierte en el quinto técnico en sumar siete victorias consecutivas en la historia del conjunto del centro del país.

Nicolás Larcamón, ¿a la par de Cárdenas, Reynoso y Anselmi en Cruz Azul?

La victoria de Cruz Azul ante Juárez fue la séptima consecutiva que suma el club en la temporada, números que ponen a Nicolás Larcamón como el quinto entrenador en la historia de la institución en sumar esta cantidad de triunfos, en un apartado que comparte con Raúl Cárdenas, Juan Reynoso, Luis Fernando Tena y Martín Anselmi.

En este punto vale mencionar que Juan Reynoso alcanzó la cantidad de 12 victorias consecutivas en el torneo que hizo campeón a Cruz Azul en el 2021, mientras que Luis Fernando Tena logró el mismo objetivo de campeonar años antes. Este dato, entonces, coloca a Nicolás Larcamón cada vez más cerca del campeonato con su actual equipo.

¿Nicolás Larcamón es el mejor técnico en la historia de Cruz Azul por números?

En el torneo actual, Cruz Azul se mantiene invicto con siete triunfos y dos empates, lo cual le da un total de 23 unidades de 27 disponibles, contando así con una efectividad del 85.2 por ciento de la mano de Nicolás Larcamón. En números, sin contar el apartado de Liguilla, el argentino es el primero en la historia en lograr este hecho con la escuadra cementera.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

Cabe mencionar que la Liga BBVA MX tendrá una jornada doble en la próxima semana, por lo que aquí La Máquina volverá al Olímpico Universitario para enfrentar a los Gallos del Querétaro. El duelo está programado para este miércoles 25 de septiembre en punto de las 18:00 horas.