¡LÍDERES! Cruz Azul vence a Juárez en la Jornada 9 y mantiene el INVICTO en el Apertura 2025

Cruz Azul sigue invicto en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Nicolás Larcamón, el proyecto de La Máquina sigue con paso firme tras vencer a Juárez en la Jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario.

Durante el partido, el cuadro de La Noria se puso arriba en el marcador por conducto de Luka Romero, quien puso el 1-0 al minuto 2 en el Pedregal. Minutos más tarde, Rodolfo Pizarro hizo el 1-1 al 14' y los Bravos le darían la vuelta a la pizarra al 19' por conducto de Raymundo Fulgencio. Sin emargo, aparecerían Gabriel Fernández al 23' y José Paradela al 36' para devolverle la ventaja a Cruz Azul en un primer tiempo que vio todos los goles del encuentro.

Para la Jornada 10, los Bravos de Juárez juegan en casa ante Pumas el 23 de septiembre. Por su parte, La Máquina recibe a Querétaro el 24 de septiembre.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Así va la tabla general del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras 8 fechas completas

La Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 se pone en marcha. Cruz Azul recibe a Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, compromiso en el que el cuadro de La Máquina busca mantener el invicto ante unos Bravos que no han sido rival sencillo en la presente campaña.

Dirigidos por Nicolás Larcamón, el conjunto de La Noria se ubica en el segundo puesto de la tabla general con 20 puntos con marca de seis victorias y dos empates. Del otro lado, el cuadro de La Frontera es noveno con registro de tres triunfos, tres juegos igualados y dos partidos perdidos.

Cruz Azul encara el compromiso ante su gente luego de haber vencido a Pachuca en calidad de visitante. Por su parte, FC Juárez llega de igualar frente a Necaxa en la Fecha 8.

Alineaciones Cruz Azul vs Juárez

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández.

FC Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo,Moises Castillo, Alejandro Mayorga, Denzell García, Guilherme Castilho, Jose Rodríguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez y Oscar Estupiñan.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Pumas RENUEVA contratos de sus FIGURAS en el Apertura 2025