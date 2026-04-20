La marca negativa de Cruz Azul previo a la Liguilla

Cruz Azul empató en contra de Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, sumando así otro resultado negativo a la mala racha que viene arrastrando desde hace algunas semanas.

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La Máquina dirigida por Nicolás Larcamón llegó a la racha de ocho partidos oficiales sin conocer la victoria. El último triunfo del cuadro celeste en un cotejo oficial fue el 11 de marzo en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup en contra de Rayados de Monterrey, aunque también ganaron en el amistoso que sostuvieron durante la fecha FIFA a finales de marzo en contra del Atlético Nacional de Colombia.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Los partidos en los que no ha conseguido Cruz Azul la victoria

Pumas 2-2 Cruz Azul Jornada 11

Cruz Azul 1-1 Rayados (Vuelta Octavos de Final Concacaf)

Mazatlán 1-1 Cruz Azul Jornada 12

Cruz Azul 1-2 Pachuca Jornada 13

LAFC 3-0 Cruz Azul (Ida Cuartos de Final Concacaf)

América 1-1 Cruz Azul Jornada 14

Cruz Azul 1-1 LAFC (Vuelta Cuartos de Final Concacaf)

Cruz Azul 1-1 Xolos de Tijuana Jornada 15

Cruz Azul necesita salir de esta racha negativa lo más pronto posible

Por otro lado tras el empate en contra de Xolos de Tijuana, el director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Nicolás Larcamón aseguró que tienen que dejar las palabras a un lado y comenzar a accionar de cara a la parte más determinante del campeonato.

"Creo que se vienen días muy importantes para demostrar la verdadera capacidad de estar a la altura. A meterle, a no hablar más, y accionar, es momento de accionar. Ya no hay mañana, estamos en un momento en el que la respuesta tiene que ser inmediata”, puntualizó el estratega celeste pensando en lo que viene para Cruz Azul.

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