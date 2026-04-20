Tiene 25 años, suma 5 goles y podría ser el primer fichaje del América para el siguiente torneo

El mercado de fichajes rumbo al siguiente torneo aún no inicia; sin embargo, son varias las instituciones que han comenzado a mover sus fichas para reforzar su plantilla. Una de ellas es el Club América, quien tiene en mente la contratación de este elemento de 25 años de edad.

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Con la intención de reforzar su apartado ofensivo, el Club América ya habría analizado el fichaje de este elemento de 25 años de edad, el cual suma cinco anotaciones en la temporada actual y tiene experiencia en el viejo continente. ¿De quién estamos hablando?

¿Ezequiel Bullaude es pretendido por América?

De acuerdo con información de portales como El Universal y Marca, Ezequiel Bullaude, mediapunta argentino que también puede jugar como atacante, es uno de los deseos del Club América de cara a la próxima temporada, esto con la intención de mejorar sus activos al ataque.

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El argentino es de lo más destacado que el Santos ha presentado en la temporada actual, motivo por el cual ha llamado la atención del conjunto azulcrema, el cual tendría que pagar alrededor de 2 millones de euros (según Transfermarkt) para traerlo a la capital del país.

La intención del Club América, entonces, es reforzar su plantilla de tres cuartos del campo en adelante ante las dificultades que el conjunto azulcrema ha tenido en la temporada actual, lo anterior considerando que es uno de los equipos con la peor ofensiva de la zona alta de la tabla general.

¿Ezequiel Bullaude ya estuvo en Europa?

Un punto a destacar de Ezequiel Bullaude, además de sumar cinco goles en el torneo actual, radica en que ya sabe lo que es jugar en Europa. Y es que, antes de su arribo a la Liga BBVA MX hace unos meses, formó parte del Feyenoord de la Eredivisie, equipo en donde sumó un gol y dos asistencias en 15 partidos.