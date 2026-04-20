Juega poco con André Jardine pero pide a gritos más minutos en Club América tras ser figura ante Toluca

Así como se habla de que Antonio Mohamed descarta al Club América, el entrenador André Jardine salió revitalizado tras el duelo contra el Toluca en la última jornada del Clausura 2026. En ese encuentro apareció el buen rendimiento de un futbolista que pide a gritos disputar más minutos, pues fue uno de los mejores jugadores y figuras en el conjunto americanista.

Mientras que Club América ya tiene definido quién será su portero titular para el Apertura 2026, aún resta definir cuál es la alineación ideal del conjunto azulcrema para este cierre del Clausura 2026. En ese marco, el que quiere ganarse un lugar en el equipo titular es Isaías Violante, el extremo de 22 años que merece tener más minutos tras estos buenos rendimientos.

|Instagram Isaías Violante / @isaias_vr

Así jugó Isaías Violante en Club América ante Toluca

Según las estadísticas de SofaScore, aportó una asistencia, tuvo 2 tiros totales (1 que dio en el poste), aportó 21 toques, tuvo 3 carreras progresivas, dio 2 pases claves, interceptó un balón y logró una recuperación. Fue una de las piezas más importantes, aunque el DT brasileño lo sacó en la segunda parte.

TE PUEDE INTERESAR:



Isaías Violante: el jugador que pide minutos en el América y le costó una fortuna

En julio de 2025 América le pagó 7 millones de euros (casi 143 millones de pesos mexicanos) a Toluca para fichar a Violante. Desde entonces nunca se ha podido ganar la titularidad pero en los últimos tiempos ha comenzado a meterse en el equipo y ante Toluca fue muy importante con su rendimiento. Con la flaqueza con la que viene América, es probable que gane lugar.

⏱️ 56' | América 2 vs. 1 Toluca

Cambio del América#AméricaVsToluca pic.twitter.com/eX3w30Q0A9 — Club América (@ClubAmerica) April 19, 2026

Por el momento juega poco en América, ya que fue titular en 2 de los últimos 5 partidos disputados por las Águilas de Coapa en el Clausura 2026 y en la Concacaf Champions Cup.

Los números de Isaías Violante en Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Isaías Violante en Club América son los siguientes: