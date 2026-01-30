Cruz Azul va en busca de dos o tres refuerzos más en este mercado

Cruz Azul siguen los problemas debido a los fichajes en este mercado de pases luego de que llegó Agustín Palavecino, el fichaje caído de Miguel Borja y la nula llegada de otros refuerzos, complica las cosas a menos de 12 días que termine el mercado de pases.

Larcamón sabe que necesita más refuerzos

En conferencia de prensa, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón habló sobre la confianza que tienen en la Noria de conseguir cerrar dos o tres refuerzos antes que termine el mercado de piernas el próximo 9 de febrero.

“El mercado viene desarrollándose, hay que resolver las salidas para determinar las entradas, algo unas situaciones que han pasado, hay que terminar de conformar la plantilla con 2 o 3 nombres más, son necesarios con la salida que tuvimos, una reestructura importante del plantel, confío que en los 10 días del cierre de mercado, estamos bien encaminados de tener buenas noticias, con esa confianza decir que se está trabajando bien por parte de la organización”, aseguró Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

Lo que sigue para Cruz Azul

Por otro lado, será una semana complicada para Nicolás Larcamón y Cruz Azul luego de viajar este jueves a Ciudad Juárez para jugar en el famoso Viernes Botanero frente a los Bravos.

Permanecerán unos días en la frontera aprovechando el frío en el norte del país y prepararse para el duelo de a mitad de semana la próxima semana en Vancouver en su primer compromiso de la Liga de Campeones de la Concacaf para después regresar a la Ciudad de México y al día siguiente viajar a Toluca para el juego de la Jornada 5 en el Nemesio Diez.

