Cruz Azul quiere reforzarse con este defensa que ha sido gran héroe en Sudamérica

Llegando al final del mercado de fichajes de invierno, Cruz Azul quiere dar el golpe sobre la mesa y fichar refuerzos de última hora . En ese contexto, La Máquina estaría buscando a un defensa de 27 años que ha sido hasta héroe en su equipo de Sudamérica y todo indica que el movimiento se puede dar en las próximas horas, según distintos reportes internacionales.

Aunque hay un posible refuerzo de Cruz Azul que pasaría de valer 18 millones a solo un millón , ahora las luces parecen estar puestas nada menos que en Julián Millán, el defensa central y lateral izquierdo colombiano que se está desempeñando en Nacional de Uruguay. Todos los focos dicen que puede ser el fichaje de última hora en La Noria para este Clausura 2026.

¿Quién es Julián Millán, el jugador que estaría buscando Cruz Azul?

Julián Camilo Millán Díaz tiene 27 años, juega en Nacional de Montevideo y puede desempeñarse como defensor central, lateral izquierdo o incluso como pivote. Tuvo pasos por equipos como Inter Palmira, Llaneros, Patriotas e Independiente. Santa Fe en su Colombia natal. Ahora, desde hace un año juega en el club uruguayo.

En la actualidad el defensa tiene un valor de mercado de 2.3 millones de euros, según Transfermarkt. Cabe destacar que Nacional pagó cerca de 1.5 millones de dólares hace apenas un año para fichar a Julián Millán.

Fuentes: Cruz Azul tiene conversaciones abiertas por Julián Millán, defensor colombiano de Nacional.



Con @Oliveira32Pablo. pic.twitter.com/K7IeczR6RJ — Carrerismo (@ikecarrera) January 29, 2026

Los números de Julián Millán en Nacional de Uruguay

Tras apenas un año en la institución uruguaya, el defensa de 27 años ha logrado ser siempre titular a pesar de la grandeza de la institución. De acuerdo a los datos que proporciona el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Julián Millán en Nacional de Uruguay han sido los siguientes:

Partidos jugados: 46

Encuentros como titular: 45

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 3

Tarjetas recibidas: 9 amarillas y 0 rojas

