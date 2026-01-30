¡Amores compartidos! Futbolistas que pasaron por Tigres y Rayados

El delantero Rodrigo Aguirre es uno de los nombres que más suenan para convertirse en el fichaje estelar de los Tigres para este torneo, a pesar de contar con un pasado por los Rayados.

En caso de concretarse, aumentará la lista de futbolistas que han pasado tanto por el conjunto de la UANL, como por el Monterrey. El uruguayo que actualmente milita en el América, dejó a la “Pandilla” en el verano del 2024, en plena controversia por las formas de su salida y los señalamientos que recibió de la afición albiazul.

Históricos que jugaron en Tigres y Rayados

A la fecha, Carlos Salcedo es otro futbolista que ya sabe lo que es vestir andas camisetas, después de que primero militó con los Tigres y ahora es uno de los zagueros de más experiencia con los Rayados. Aldo de Nigris es uno de los casos más emblemáticos, debido a que fue canterano de los “Felinos”, pero posteriormente consolidarse y brillar con el Monterrey.

Jesús Molina y Carlos Ochoa, son dos ejemplos más de este listado de elementos que defendieron a ambos clubes de la “Sultana del Norte”. Mientras que tiempo más atrás están los nombres de Gastón “La Gata” Fernández, Sebastián “El Loco” Abreu, Luis “El Matador” Hernández y Francisco Javier “El Abuelo” Cruz.

Otro caso llamativo es el de José Antonio “El Tato” Noriega, quien jugó en ambos equipos regiomontanos y actualmente es el presidente deportivo de los Rayados.

El pasado de Aguirre por Rayados

A pesar de su salida, Rodrigo Aguirre registró nueve anotaciones en los 63 juegos que tuvo con la “Pandilla”. Sin embargo, la afición recuerda una larga sequía goleadora que tuvo en su paso por el club.

Con el América mejoró su rendimiento, ya que el atacante uruguayo contabiliza 16 anotaciones en 58 encuentros con las Águilas. Además fue pieza clave para el título que consiguieron en el Apertura 2024.

