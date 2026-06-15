Estos son los 9 JUGADORES INTOCABLES en Cruz Azul para el Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul continúa en plena celebración luego de lo que vivió hace unas semanas cuando obtuvo la décima estrella en su historia tras vencer a Pumas en CU, en la que es, sin duda, una de las finales más emotivas e interesantes en la historia de la Liga BBVA MX.

cruz azul

La intención de Cruz Azul, sin embargo, es seguir por el sendero del triunfo mediante el liderazgo de Joel Huiqui y su Director Deportivo Iván Alonso, quienes en conjunto han dado a conocer que nueve jugadores estarían intocables de cara al próximo mercado de transferencias.

¿Qué jugadores no saldrían de Cruz Azul de cara al Apertura 2026?

De acuerdo con información de la cuenta de X Futbol Sin Fronteras, la directiva de Cruz Azul está consciente que algunos futbolistas podrían salir para el siguiente torneo. No obstante, ha diseñado un plan que se establece bajo nueve jugadores, los cuales seguramente se mantendrán en La Noria para el Apertura 2026.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

El primero de ellos es Kevin Mier, quien se mantendría como guardameta titular para la siguiente temporada. En la zona defensiva aparecen otros elementos, entre los que destacan el colombiano Willer Ditta y los mexicanos Amaury García y Omar Campos, este último carrilero por izquierda.

En el centro del campo serían tres los elementos que no saldrían de Cruz Azul por ninguna circunstancia, siendo estos Jeremy Márquez, Agustín Palavecino y Charly Rodríguez. Finalmente, en el eje de ataque se espera que Rodolfo Rotondi y José Paredela se mantengan en la institución al menos una temporada más.

¿Qué jugadores suenan para llegar a Cruz Azul?

El mercado de fichajes en La Noria está bastante activo, por lo que los rumores en torno a qué jugadores llegarán a Cruz Azul son cada vez más. Entre los nombres más destacados hasta ahora se vislumbran César Montes, Juan Brunetta e, incluso, Jordan Carrillo de Pumas.