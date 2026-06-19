Cruz Azul y las DOS OPCIONES que tiene para reforzar la lateral derecha

La Máquina de Cruz Azul está consciente que, para buscar el bicampeonato de la Liga BBVA MX, debe reforzar su plantel a fin de competir con otros equipos como Toluca, Tigres y Chivas. Ante ello, la directiva entiende que uno de los puestos a reforzar es el apartado defensivo.

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En este contexto, Cruz Azul sabe que la lateral derecha es la posición que más necesita reforzarse toda vez que, durante el torneo pasado, jugaron con elementos como Omar Campos, Jorge Rodarte y Jeremy Márquez. Ahora bien, ¿qué atletas suenan para reforzar al cuadro celeste?

Los jugadores que podrían reforzar a Cruz Azul en la lateral derecha

Luego del paso que tuvo por el PAOK de Grecia, así como por los problemas económicos que vivió con el club en los últimos dos meses, se espera que Jorge Sánchez sea una de las posibilidades que Cruz Azul tenga para reforzar la banda derecha para el siguiente torneo.

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Cabe mencionar que Jorge Sánchez ya sabe lo que es jugar con Cruz Azul; de hecho, formó parte de la plantilla que fue campeona de la penúltima edición de la Concachampions, por lo que, en su etapa en el club, dejó sensaciones positivas como lateral o carrilero por derecha.

Sin embargo, él no es el único. En los últimos días se ha mencionado que Cruz Azul buscaría el fichaje de Julián Araujo, quien estuvo la última temporada en el Celtic pero que, sin embargo, cuenta con un importante historial de lesiones que podrían impedir su arribo a la Liga BBVA MX.

¿César Montes también llega a Cruz Azul?

Así como estos nombres, se ha mencionado que la Máquina también tiene como interés fichar a César, el Cachorro Montes. El insider Ike Carrera subraya que la negociación va encaminada, por lo que esta podría cerrarse una vez concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026.