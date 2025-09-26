Cruz Azul podría perder 3 puntos al final del torneo si no cumple con esta REGLA; ¿cuál es?

La Máquina de Cruz Azul continúa como el único equipo invicto de la temporada, pues después de 10 fechas disputadas, el conjunto cementero acumula siete triunfos y tres empates. Sin embargo, ¿sabías que el equipo de Nicolás Larcamón podría perder 3 puntos al final de la temporada?

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Se trata de una regla que, hasta ahora, Cruz Azul no ha podido cumplir como otros equipos de la Liga BBVA MX. Y si bien aún cuenta con varias jornadas para hacerla, también es una realidad que está dentro de los cuadros con menos posibilidades de lograrlo si es que sigue el rumbo tal y como lo ha mostrado hasta ahora.

¿Qué regla le podría quitar a Cruz Azul 3 puntos al final del torneo?

La regla de la que se hace mención es la de los minutos de menores, misma que obliga a cada uno de los 18 equipos de la Liga BBVA MX sumar un total de 1,170 minutos (o más) durante la temporada regular para jugadores nacidos en 2003 o años después, misma que Cruz Azul no ha alcanzado hasta ahora.

En estos momentos, y después de 10 fechas disputadas, el cuadro de la capital del país acumula 537 minutos (según Infobae), por lo que es el cuarto equipo con la menor cantidad de minutos del torneo solo por arriba de Tigres, Santos y Mazatlán, pues de los titulares habituales solo Luka Romero y Jesús Orozco Chiquete conceden minutos en este apartado.

¿Cuál sería el castigo para Cruz Azul si no cumple con la regla de menores?

La regla respecto a este hecho es muy clara. Y es que, de acuerdo con el Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX, aquel equipo o institución que no cumpla con el apartado de minutos a menores tendrá un castigo de 3 puntos menos al final del torneo, lo cual podría significar para Cruz Azul, posiblemente, el liderato de la temporada.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el siguiente partido de Cruz Azul?

Después de igualar ante el Querétaro en la cancha del Olímpico Universitario, Cruz Azul viajará al norte del país para enfrentar a Xolos de Tijuana, en un partido que significará el retiro oficial de José de Jesús Corona y que se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo centro de la República.