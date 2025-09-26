ÚLTIMA HORA: Sergio Canales es BAJA de Rayados de Monterrey

Malas noticias para Monterrey. Luego de la actividad a media semana con el partido de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, mismo en el que el cuadro de ‘La Pandilla’ fue derrotado por 6-2 por Toluca, la plantilla dirigida por Domènec Torrent ha sufrido una sensible baja.

Mediante redes sociales, la escuadra de Rayados dio a conocer la baja de Sergio Canales, quien fue intervenido del muslo posterior derecho y no va a estar disponible en los siguientes compromisos de Monterrey.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/uHrmdoW4po — Rayados (@Rayados) September 26, 2025

“Informamos a nuestra Afición y a los medios de comunicación que, al ser sometido este jueves 25 de septiembre a un procedimiento fisioterapéutico invasivo de rutina para la recuperación postpartido y sin haber lesión de por medio, el jugador Sergio Canales presentó una complicación en el muslo posterior derecho, la cual requirió una cirugía menor.

“La operación fue realizada sin contratiempos en un hospital de la ciudad.El regreso de Sergio a la actividad estará sujeto a su evolución clínica”, se lee en el comunicado de Rayados.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el mediocampista español tiene un registro de nueve partidos jugados, todos como titular en los que ha podido colaborar con seis goles en un certamen en el que hasta la Jornada 10, Rayados se mantiene en el tercer lugar de la tabla general con 22 puntos.

Desde su llegada a Monterrey, Sergio Canales tiene marca de 95 partidos disputados con 39 anotaciones y 19 asistencias.

Para la Fecha 11 del Apertura 2025, el conjunto de ‘La Pandilla’ recibe a Santos Laguna en el Estadio BBVA, partido a disputarse el 27 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

