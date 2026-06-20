Cruz Azul “pierde” a un elemento clave para el próximo torneo; ¿de quién se trata?

La Máquina de Cruz Azul continúa celebrando la conquista de la décima estrella en su historia de la mano de Joel Huiqui, quien se mantendrá como el técnico celeste para la siguiente temporada y que ha comenzado a fraguar lo que será la plantilla para el inicio del Apertura 2026.

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Y, mientras que confeccionan las posibles altas y bajas que la plantilla tendrá para el siguiente torneo, la realidad es que Joel Huiqui tendrá una baja importante en su esquema técnico que podría ser diferencial pero que, sin embargo, guarda relación con la consolidación del proyecto en Cruz Azul.

¿Qué baja tendrá Cruz Azul para el siguiente torneo?

Distintos personajes como Ike Carrera y Gerardo González señalaron que Sergio Pinto, quien actuó como auxiliar técnico de Cruz Azul en la última consecución del título, dejará de formar parte del esquema de Joel Huiqui a fin de concentrarse de lleno en las divisiones inferiores del club.

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🚂🔵 ¿Quién es Juan José Martínez de Escobar, el nuevo auxiliar técnico de Joel Huiqui en Cruz Azul?



Con apenas 34 años, Juan José Martínez de Escobar se convertirá en uno de los integrantes del nuevo cuerpo técnico de La Máquina para la temporada 2026/27.



📍 Nacido en la… pic.twitter.com/hO3tICzIQA — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) June 9, 2026

Se sabe que Sergio Pinto sería el auxiliar del técnico que se haga cargo de Cruz Azul Hidalgo, equipo que hará su debut en la Liga de Expansión MX para el siguiente torneo y en donde este personaje será la mano derecha del DT que, a falta de hacerse oficial, sería Esteban Landazabal, otrora técnico de Rayados Sub-21.

Con ello, Huiqui deberá encontrar a otro elemento que funja como su auxiliar en el primer torneo completo que tenga como entrenador de Cruz Azul, equipo que buscará la undécima estrella en su historia y que, en julio de este año, enfrentará a Toluca por el campeón de campeones.

¿Qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul para el Apertura 2026?

Además de César Montes, quien estaría encaminado para llegar a Cruz Azul una vez termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, los celestes estarían analizando nombres en posiciones específicas como la lateral derecha y la delantera, esto a fin de reforzar aún más su plantilla.