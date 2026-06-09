La jugada maestra de Haití: así fue como ENGAÑARON al rival tras fingir discusión y terminó en gol

Haití forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde tendrá que enfrentar a monstruos como lo son Brasil, Escocia y Marruecos. Este torneo significa, además, el primero en el que el combinado caribeño aparece después de varias décadas de ausencia.

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Por tal motivo, era de esperarse que las curiosidades en torno a su arribo no cesen en las redes sociales. Una de ellas guarda relación con la participación que tuvo en una Copa Internacional hace siete años, misma que se ha vuelto viral previo a los juegos que tendrá en la Copa Mundial de la FIFA.

Haití y la vez que engañó a su rival fingiendo una discusión

Todo ocurrió en la Copa Oro 2019, misma en donde Haití accedió a la siguiente ronda de la clasificación en el primer lugar del Grupo B con 9 unidades y tras vencer a escuadras como Nicaragua, Costa Rica y Bermudas, siendo este último juego el más atractivo de todos.

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Aquí, la Selección de Haití derrotó a su rival por 2-1, aunque más allá del marcador lo que acaparó las miradas fue la jugada elaborada en la que, tras un tiro libre, muchos jugadores caribeños comenzaron a discutir en el campo, lo cual generó cierta disonancia en el equipo rival.

La ejecución del tiro libre contó con Derrick Etienne Jr y Steven Sabat, por lo que el engaño consistió en un movimiento previo al remate del otro. La simulación generó una especie de malentendido entre los jugadores de Bermudas al ver la “frustración” de sus rivales y, en medio de esta confusión, fue Sabat quien envió un centro al área que fue rematado perfectamente por Frantzdy Pierrot.

¿Cuál es el valor de la plantilla de Haití para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con lo dicho por Google Gemini, la Selección de Haití cuenta con un valor de plantilla cercano a los 40.38 millones de euros, lo cual posiciona a este combinado como uno de los más económicos a unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.