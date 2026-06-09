Se refugió en el fútbol tras dura muerte de su padre y hoy es el goleador de Marruecos

Estamos a tan solo unas horas para que dé comienzo la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, sin duda, una de las selecciones más interesantes es el combinado de Marruecos, misma que, sin embargo, no contará con una de sus mejores estrellas al ataque: Hakim Ziyech.

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El técnico de la Selección de Marruecos decidió no contar con Hakim Ziyech por dos puntos principales: su poca regularidad en los últimos meses y su deseo por traer sangre nueva al combinado africano. A pesar de ello, no está de más recordar la forma en cómo el delantero superó la muerte de su padre gracias al amor que siente por el futbol.

Ziyech, de perder a su padre a refugiarse en el futbol y Marruecos

Si bien ha formado parte de equipos realmente importantes a nivel internacional como el Ajax y el Chelsea, la realidad es que la vida de Hakim Ziyech no ha sido nada fácil. Parte de ello deriva de la muerte que su padre tuvo cuando él apenas tenía 10 años de edad, esto después de no poder superar una enfermedad degenerativa.

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De hecho, fue en una charla con el periódico holandés De Volskrant que el delantero de Marruecos aseguró que esta muerte lo marcó en demasía al punto de dejar el estudio y el futbol por un tiempo considerable, esto mientras comenzaba a llevar una vida de excesos con el alcohol y el tabaco.

Todo cambió con la llegada de Aziz Doufikar, el primer jugador marroquí que jugó en los Países Bajos quien lo ayudó a salir de la pésima racha que llevaba y que, tiempo después, lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo durante su etapa en el histórico Ajax.

¿A qué rivales enfrentará Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Marruecos está dentro del que es considerado uno de los grupos más fuertes de la Copa Mundial de la FIFA 26, siendo este el sector C. Aquí, el combinado africano tendrá que enfrentarse a selecciones de la talla de Haití, Escocia y Brasil, cinco veces campeona del mundo.