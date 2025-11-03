Juegos Olímpicos: Este es el deporte que hará su debut en LA 2028 y podría darle una medalla a México

Poco a poco se comienzan a revelar más detalles respecto a lo que ocurrirá en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , mismos en donde la delegación mexicana espera dar mucho de qué hablar respecto al más reciente evento. Ante ello, una disciplina hará su debut en 2028.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

En el año 2028 se presentará de manera oficial un nuevo deporte el cual es el squash, mismo que espera dejar buenas sensaciones entre los amantes de los Juegos Olímpicos y en donde México podría dar de qué hablar luego de lo que ocurrió recientemente.

¿Por qué el squash podría darle a México una medalla en los Juegos Olímpicos?

En los últimos días se dio a conocer que Leonel Cárdenas logró coronarse como el auténtico campeón del Abierto de Toronto, uno de los eventos más importantes que el squash tiene en estos momentos y que observó cómo el mexicano fue el mejor de todos en una competición por demás reñida.

Te puede interesar: ¿Canelo Álvarez se retirará en el 2026? Esto dijo

Te puede interesar: ¿Cuántas derrotas lleva Penta por el Título Intercontinental de la WWE?

Un punto a detallar de esta información es que, en estos momentos, Leonel Cárdenas forma parte de los mejores 15 jugadores a nivel mundial dentro del squash, por lo que, si los Juegos Olímpicos fueran ahora, tendría oportunidades claras de lograr una medalla para la delegación mexicana.

¿Qué sugiere esto? Si Leonel Cárdenas mantiene o eleva su nivel de cara a los próximos años, no se descarta que sea un elemento a analizar dentro de un deporte que hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que es preciso no perderle la pista de cara a los siguientes años.

¿México hará historia en los próximos Juegos Olímpicos?

Uno de los objetivos de la delegación mexicana de cara a los próximos años es hacer de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 uno de los eventos más importantes de su historia, lo anterior recordando la cantidad de fanáticos que tendrán considerando que el mismo se llevará a cabo en los Estados Unidos.