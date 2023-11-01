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Cruz Azul puede despedirse del Torneo Apertura 2023

Cruz Azul puede quedar eliminado y sin posibilidades de entrar a la fase final del Torneo Apertura 2023; en caso sufrir una derrota ante los Bravos de Juárez

Cruz Azul, Apertura 2023
Angel Sepulveda celebrates his goal 1-1 of Cruz Azul during the game Cruz Azul vs Pumas UNAM, corresponding to Round 12 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on October 07, 2023.

Angel Sepulveda celebra su gol 1-1 de Cruz Azul durante el partido Cruz Azul vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 07 de Octubre de 2023.|Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz

Escrito por: Memo Gómez

El conjunto de La Máquina se encuentra bajo una profunda crisis de la cual no ha sabido cómo salir a lo largo de este semestre, se sitúan en la posición número 16 con 14 unidades y cada vez se pone más difícil su clasificación a la fase final del certamen.

Luego de vencer por la mínima al León en la cancha del Estadio Azteca, los dirigidos por Joaquín Moreno mantienen la esperanza de poder colarse a la zona de clasificación en los últimos partidos que sobran del campeonato.

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Este miércoles 1 de noviembre, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México; el destino de Cruz Azul puede ser sentenciado frente a Juárez, esta Jornada 15 del Torneo Apertura 2023. El cuadro cementero está obligado a conseguir un buen resultado frente a la plantilla fronteriza.

El plantel celeste en caso de sufrir una derrota en manos de los Bravos, se quedarán sin posibilidades matemáticas de pelear por una plaza que de un boleto a la Liguilla de manera directa o por el Play-in.

Los de La Noria dependen de sí mismos para clasificarse a la repesca, necesitan ganar sus próximos tres encuentros definitivos que le restan, para aspirar a obtener la cantidad de puntos obligatorios para tener una oportunidad de competir nuevamente por el título del futbol mexicano.

El club hidalguense perderá cualquier chance de entrar a la fase definitoria en caso sufrir un descalabro y que se consuman las victorias de León ante los Pumas UNAM y por lo menos un empate en el Tijuana vs Tigres, con estos resultados Cruz Azul se quedaría fuera de la liguilla de la Liga BBVA MX.

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