Cruz Azul puede despedirse del Torneo Apertura 2023

El conjunto de La Máquina se encuentra bajo una profunda crisis de la cual no ha sabido cómo salir a lo largo de este semestre, se sitúan en la posición número 16 con 14 unidades y cada vez se pone más difícil su clasificación a la fase final del certamen.

Luego de vencer por la mínima al León en la cancha del Estadio Azteca, los dirigidos por Joaquín Moreno mantienen la esperanza de poder colarse a la zona de clasificación en los últimos partidos que sobran del campeonato.

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Este miércoles 1 de noviembre, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México; el destino de Cruz Azul puede ser sentenciado frente a Juárez, esta Jornada 15 del Torneo Apertura 2023. El cuadro cementero está obligado a conseguir un buen resultado frente a la plantilla fronteriza.

El plantel celeste en caso de sufrir una derrota en manos de los Bravos, se quedarán sin posibilidades matemáticas de pelear por una plaza que de un boleto a la Liguilla de manera directa o por el Play-in.

Los de La Noria dependen de sí mismos para clasificarse a la repesca, necesitan ganar sus próximos tres encuentros definitivos que le restan, para aspirar a obtener la cantidad de puntos obligatorios para tener una oportunidad de competir nuevamente por el título del futbol mexicano.

El club hidalguense perderá cualquier chance de entrar a la fase definitoria en caso sufrir un descalabro y que se consuman las victorias de León ante los Pumas UNAM y por lo menos un empate en el Tijuana vs Tigres, con estos resultados Cruz Azul se quedaría fuera de la liguilla de la Liga BBVA MX.

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