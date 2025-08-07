Cruz Azul lo quería para el Apertura 2025, pero no sería posible porque América ya ofertó por él

El Cruz Azul sigue en busca de refuerzos y, después de perder a Luka Jovic y estar muy cerca de ceder al griego Giorgios Giakoumakis , quiere tener un equipo de miedo, pero todo indica que el América ya se metió entre sus planes, pues la idea de llevar a La Noria a Agustín Palavecino se nota lejana, ya que las Águilas ya ofertaron por el futbolista argentino.

Nicolás Larcamón quiere conformar un equipo de ensueño y dejar atrás la eliminación de la Leagues Cup y el 7-0 ante Seattle Sounders y, por lo mismo, solicitó que jugadores de su confianza llegaran al Cruz Azul y, entre ellos, Agustín Palavecino y Díber Cambindo . Hay que recordar que Larcamón ya dirigió a estos futbolistas mientras estuvo en el Necaxa.

Mexsport Agustin Palavecino es buscado por el América en este mercado

¿Por qué llegaría Palavecino al América y no al Cruz Azul?

La idea de contratar a Palavecino era algo que ilusionaba mucho a Nicolás Larcamón, pues el futbolista en Necaxa ha demostrado un gran nivel y solamente en 45 partidos ya marcó 10 goles y puso 9 asistencias, por lo que es un jugador importante en el mediocampo. En ese caso, llegaría para competir la posición con Charly Rodríguez, Erik Lira o hasta, el mismo, Nacho Rivero, en un mediocampo celeste que está repleto.

Mientras el Cruz Azul está repleto de mediocampistas casi con la misma función con la que llegaría Agustín Palavecino, en el América querrán darle frescura a dicha posición, pues cuentan con Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos y Erick Sánchez, pero André Jardine busca un nuevo sistema de juego, con futbolistas diferentes y que se vuelvan más un ida y vuelta constante en los partidos.

¿Quién es Agustín Palavecino y por qué se pelean por él?

Agustín Palavecino es un volante ofensivo que debutó el 11 de marzo de 2016 con Platense, pero ha militado en equipos como Deportivo Cali, River Plate y actualmente el Necaxa y reforzó al Pachuca para el pasado Mundial de Clubes de la FIFA.

A sus 28 años de edad, ha disputado más de 350 partidos y se ha hecho presente en el marcador en 50 oportunidades, al Necaxa llegó a mediados del 2024 y desde ahí se ha convertido en un referente del club, pero recientemente se dio a conocer que sí podría negociar con el América o algún otro equipo interesado en el futbolista.

Hasta el momento, su mejor época la vivió con Deportivo Cali, en el que jugó 74 partidos y se hizo presente en 19 ocasiones, por lo que su efectividad fue del 26 %, recordando que su función no es precisamente la de hacer tantos goles como la de un centro delantero.