Leyenda del América no pasó los exámenes médicos en su nuevo equipo por problemas en el corazón

Diego Valdés sin duda se convirtió en una leyenda para el América después de haber sido participe en el tricampeonato de la Liga BBVA MX y, aunque no tuvo buenas actuaciones en los tres tornes donde alzaron la copa, sí fue un futbolista fundamental para que los de Coapa se convirtieran en un equipo histórico, lo malo para su causa es que actualmente están prácticamente eliminados de la Leagues Cup y no iniciaron de buena manera el Apertura 2025. La actualidad del jugador no es la mejor y exámenes médicos no le salieron bien.

Diego Valdés dejó al América al inicio de este semestre futbolístico para enrolarse con Vélez Sarsfield, pero lamentablemente el mediocampista ofensivo no tuvo un buen inicio con el equipo argentino, pues al momento de realizarle los exámenes médicos no los pasó por un problema en el corazón, por lo que tuvieron que realizarle las mismas pruebas al día siguiente.

Roberto Echeagaray/Roberto Echeagaray Diego Valdes celebrates his goal 1-1 of America during the game Mazatlan FC vs America, corresponding to Round 12 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at El Kraken Stadium, on October 06, 2023.



Diego Valdes celebra su gol 1-1 de America durante el partido Mazatlan FC vs America, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio El Kraken, el 06 de Octubre de 2023.

“Cuando llegué, me hicieron un examen al corazón que no salió bien y no pude firmar. Al otro día hice unos nuevos estudios, donde se aclaró todo y pude firmar con Vélez. Es un tema que no es de gravedad, estoy bien de salud que es lo más importante”, reconoció Diego Valdés en una entrevista con Vélez670.

¿Cuándo debuta Diego Valdés con Vélez en la Primera División de Argentina?

El debut de Diego Valdés podría ser este jueves con el conjunto de Vélez Sarsfield enfrente a San Lorenzo, en encuentro correspondiente al Torneo Clausura de la Primera División de Argentina. El ex del América reconoció en la misma entrevista que a él y a la directiva le gustaría que pronto se diera su regreso a las canchas.

El América desde la salida de algunas de sus grandes estrellas se ha visto mermado y por lo mismo intentaron la contratación de Denis Bouanga proveniente del LAFC de la MLS, pero al final el equipo estadounidense pedía mucho dinero y el jugador no estaba tan convencido de llegar a la Ciudad de México para militar con el América.

Al que sí están muy cerca de contratar es al francés de 28 años de edad Allan Saint-Maximin, quien lucía para ser uno de los mejor jugadores de su país, pero poco a poco se perdió y ahora el América espera recuperar su mejor nivel y provocar que se un referente e ídolo de la institución.