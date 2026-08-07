Cruz Azul recuperaría a 2 JUGADORES para el duelo de Leagues Cup ante New York

Cruz Azul disputó su primer juego correspondiente a la Leagues Cup 2026 en donde se midió al Philadelphia Union, por lo que el técnico Joel Huiqui y compañía han comenzado a afilar armas para lo que será el siguiente duelo programado para este mismo fin de semana.

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Será aquí en donde Cruz Azul deberá enfrentar al New York City como parte de la Jornada 2 de la Leagues Cup; sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió en el duelo pasado, el conjunto cementero podría recuperar a dos elementos al ataque previo a este compromiso.

¿Qué jugadores recuperaría Cruz Azul para enfrentar al New York City?

El primer jugador que podría aparecer en la convocatoria celeste es Rodolfo Rotondi, el cual se perdió los últimos dos juegos de Cruz Azul por distintas molestias pero que, sin embargo, podría estar de vuelta para este duelo, mismo que podría ser uno de los más complicados para los celestes en esta primera ronda.

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El otro elemento que Joel Huiqui podría recuperar es Christian Ebere, pues de acuerdo con el periodista César Caballero, la directiva celeste tiene en mente gestionar los trámites necesarios para el ingreso del africano a los Estados Unidos, ya sea en este duelo o en la siguiente ronda.

En este escenario, vale mencionar que su presencia en este partido ante el New York luce complicado dada la cercanía que tiene este compromiso, por lo que lo más factible es que el nigeriano esté de vuelta en la segunda fase, a distribuirse en las próximas dos semanas, si es que Cruz Azul logra su pase.

¿Qué alineación podría utilizar Cruz Azul para medirse al New York City?

El partido, que se jugará este domingo a las 17:30 horas, podría tener como titulares a Mier en la portería, así como a Piovi, Ditta, Orozco, Campos y Márquez en la defensa. En el centro del campo aparecerían Lira, Charly, Paradela y Palavecino, mientras que en el eje de ataque estaría Gabriel Fernández.