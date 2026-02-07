BOMBAZO: Cruz Azul REGISTRA a un nuevo delantero en el Clausura 2026

Cruz Azul tiene nuevo delantero en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. De cara al juego frente a Toluca, correspondiente a la Jornada 5, el conjunto de La Noria hizo el anuncio de la llegada de Osinachi Christian Ebere, atacante de Nigeria que se incorpora al equipo para ponerse bajo las instrucciones de Nicolás Larcamón.

Portando el dorsal 11, el delantero llega proveniente del Nacional de Uruguay, escuadra con la que tuvo un registro de 29 partidos jugados con marca de seis goles y dos asistencias. A lo largo de su carrera, Christian Ebere ha pasado por otros equipo como Plaza Colonia, donde hizo 20 anotaciones y dio ocho asistencias en 75 compromisos disputados. Paraná Clube con 14 partidos y tres goles. Pouso Alegre con 13 encuentros, dos anotaciones y dos asistencias, CA Metropolitano con 11 partidos jugados y un tanto. Maringá FC donde vio siete encuentros con dos anotaciones y Vila Nova Futbol Clube donde solo tuvo 8 minutos de actividad.

BIENVENIDO A TU NUEVA CASA, CHRISTIAN EBERE. 💙🚂 pic.twitter.com/mjZzWr31qM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 7, 2026

