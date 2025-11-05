El poderoso rival internacional que enfrentaría Cruz Azul durante la fecha FIFA

La calma antes de la tormenta no existe en Cruz Azul . Aunque el calendario marque pausa por la fecha FIFA de noviembre, el equipo de Nicolás Larcamón no bajará la guardia. El liderato del Apertura 2025 está prácticamente asegurado, pero en La Noria saben que el verdadero desafío comienza en la Liguilla, y no hay espacio para perder ritmo.

Con el parón internacional programado entre el 10 y el 18 de noviembre, varios jugadores celestes podrían sumarse a sus selecciones: Erik Lira, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez, Kevin Mier, Willer Ditta y Mateusz Bogusz son los principales candidatos a ser convocados. Sin embargo, el cuerpo técnico ya trabaja en un plan paralelo: mantener la intensidad con partidos amistosos.

Cruz Azul busca un rival de peso

Después de que el amistoso planeado para octubre se suspendiera, la directiva cementera reactivó contactos y definió su hoja de ruta.

Primero, Club León será el sparring nacional para ajustar líneas y mantener ritmo de juego. Pero la gran noticia está en el segundo compromiso: Cruz Azul se mediría ante Los Ángeles Galaxy de la MLS, uno de los clubes más mediáticos y poderosos del fútbol estadounidense.

El duelo serviría no solo como preparación para la Liguilla, sino también como vitrina internacional, reafirmando el impacto que La Máquina ha recuperado en los últimos meses. El proyecto de Iván Alonso no se detiene: competitividad, proyección internacional y un equipo que hoy impone respeto dentro y fuera de México.

Un cierre de año cargado de emociones

Una vez finalice la pausa, comenzará el Play-In entre los equipos ubicados del séptimo al décimo lugar, mientras Cruz Azul esperará desde la cima.

Los cuartos de final se jugarán a inicios de diciembre, aunque el calendario podría modificarse debido a la participación celeste en la Copa Intercontinental en Qatar, lo que incluso podría extender la temporada hasta Navidad.